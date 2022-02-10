توابع "حفلات داونينج ستريت".. الشرطة البريطانية تخاطب 50 مسئولا للتحقيق

كتبت: نهال أبو السعود

ترسل شرطة لندن عبر البريد الإلكتروني استبيان لأكثر من 50 شخصًا كجزء من تحقيقها في الحفلات التي عقدها موظفي داونينج ستريت خلال فترة اغلاقات كورونا ومن المتوقع أن يكون رئيس الوزراء بوريس جونسون وزوجته كاري ضمن القائمة، وفقا لشبكة بي بي سي.

وقالت شرطة العاصمة البريطانية ان الاستبيان سيرسل للأشخاص الذي كانت لهم صلة بثمانية حفلات عقدت بين مايو 2020 وأبريل 2021، وستطلب روايتهم لما حدث و "يجب الرد بصدق"، وأضافت انه يجب الرد خلال 7 أيام من استلام الرسالة.

يفحص تحقيق الشرطة، المسمى "عملية هيلمان" في 12 تجمعًا في التواريخ الثمانية على مدار فترة اغلاقات الوباء لمعرفة ما إذا كانت لوائح كوفيد قد انتهكت.

تم إطلاقه بعد تحقيق أجرته موظفة حكومية كبيرة سو جراي، التي انتقدت في نتائجها الأولية "فشل القيادة والحكم" على التجمعات في داونينج ستريت ووايتهول وأحالتهم إلى الشرطة.

كما أعلنت شرطة لندن في وقت سابق أنها ستراجع قرارها بعدم التحقيق في حدث آخر في 15 ديسمبر 2020، بعد تسريب صورة جونسون للصحافة، وأظهرت الصورة ، التي نشرتها صحيفة ديلي ميرور ، السيد جونسون مع ثلاثة مساعديه ، اثنان بهرج وقبعة بابا نويل ، مع زجاجة من النبيذ الفوار.

وقال بيان من الشرطة: "إن [ميت] سبق أن قيمت هذا الحدث وخلص إلى أنه بناءً على الأدلة المتاحة في ذلك الوقت، فإنه لا يفي بعتبة التحقيق الجنائي ولكن هذا التقييم قيد المراجعة الآن ".

ووفقا للتقرير، تعرض رئيس الوزراء لضغوط منذ الكشف عن الأحداث التي جرت في داونينج ستريت أثناء عمليات الإغلاق - حيث طالبه العديد من أعضاء حزب المحافظين بالاستقالة وتقديم خطابات سحب الثقة.