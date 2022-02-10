اليوم السابع
Ads
الخميس، 10 فبراير 2022 11:27 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

توابع "حفلات داونينج ستريت".. الشرطة البريطانية تخاطب 50 مسئولا للتحقيق

الخميس، 10 فبراير 2022 10:43 ص
توابع "حفلات داونينج ستريت".. الشرطة البريطانية تخاطب 50 مسئولا للتحقيق بوريس جونسون
كتبت: نهال أبو السعود

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

ترسل شرطة لندن عبر البريد الإلكتروني استبيان لأكثر من 50 شخصًا كجزء من تحقيقها في الحفلات التي عقدها موظفي داونينج ستريت خلال فترة اغلاقات كورونا ومن المتوقع أن يكون رئيس الوزراء بوريس جونسون وزوجته كاري ضمن القائمة، وفقا لشبكة بي بي سي.

وقالت شرطة العاصمة البريطانية ان الاستبيان سيرسل للأشخاص الذي كانت لهم صلة بثمانية حفلات عقدت بين مايو 2020 وأبريل 2021، وستطلب روايتهم لما حدث و "يجب الرد بصدق"، وأضافت انه يجب الرد خلال 7 أيام من استلام الرسالة.

يفحص تحقيق الشرطة، المسمى "عملية هيلمان" في 12 تجمعًا في التواريخ الثمانية على مدار فترة اغلاقات الوباء لمعرفة ما إذا كانت لوائح كوفيد قد انتهكت.

تم إطلاقه بعد تحقيق أجرته موظفة حكومية كبيرة سو جراي، التي انتقدت في نتائجها الأولية "فشل القيادة والحكم" على التجمعات في داونينج ستريت ووايتهول وأحالتهم إلى الشرطة.

كما أعلنت شرطة لندن في وقت سابق أنها ستراجع قرارها بعدم التحقيق في حدث آخر في 15 ديسمبر 2020، بعد تسريب صورة جونسون للصحافة، وأظهرت الصورة ، التي نشرتها صحيفة ديلي ميرور ، السيد جونسون مع ثلاثة مساعديه ، اثنان بهرج وقبعة بابا نويل ، مع زجاجة من النبيذ الفوار.

وقال بيان من الشرطة: "إن [ميت] سبق أن قيمت هذا الحدث وخلص إلى أنه بناءً على الأدلة المتاحة في ذلك الوقت، فإنه لا يفي بعتبة التحقيق الجنائي ولكن هذا التقييم قيد المراجعة الآن ".

ووفقا للتقرير، تعرض رئيس الوزراء لضغوط منذ الكشف عن الأحداث التي جرت في داونينج ستريت أثناء عمليات الإغلاق - حيث طالبه العديد من أعضاء حزب المحافظين بالاستقالة وتقديم خطابات سحب الثقة.

 

 


المملكة المتحدة

اخبار بريطانيا

بوريس جونسون

حفلات داونينج ستريت

شرطة لندن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

رغم عطلة البرلمان.. ديلى ميل: التصويت بحجب الثقة عن بوريس جونسون خلال أيام

الأربعاء، 09 فبراير 2022 03:57 م

بوريس جونسون يجرى تعديلا وزاريا مصغرا بعد استقالة 4 من مساعديه

الثلاثاء، 08 فبراير 2022 04:02 م

استمرار فوضى داونينج ستريت بسبب "حفلات الإغلاق".. جارديان: أسبوع حرج فى رئاسة وزراء بوريس جونسون مع زيادة المطالبين بسحب الثقة.. مستشاره السابق يتجه للكشف عن كواليس تجديد شقته.. وتزايد قائمة المنسحبين

الثلاثاء، 08 فبراير 2022 03:00 ص

سحب ثقة وتساؤلات حول شقته.. جارديان: أسبوع حرج فى رئاسة وزراء بوريس جونسون

الإثنين، 07 فبراير 2022 11:04 ص



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة