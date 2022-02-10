تعميق التصنيع المحلى بالتعاون بين العربية للتصنيع وشركة الفنار العالمية للتطوير

كتب زكى القاضى

أكد الفريق عبد المنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، أهمية تنفيذ توجيهات الرئيس "عبد الفتاح السيسي" بتعزيز كافة الجهود لتوطين تكنولوجيات الطاقة المتجددة ، مشيرا إلي تعزيز قدراتنا التصنيعية وتعميق التصنيع المحلي في هذا المجال وفقا لأحدث آليات الثورة الصناعية الرابعة.

جاء هذا خلال توقيع بروتوكول التعاون بين العربية للتصنيع وشركة الفنار العالمية للتطوير السعودية.

في هذا الصدد، أوضح “التراس” أننا نستهدف بهذا التعاون توطين تكنولوجيا الطاقة النظيفة و المتجددة، مشيدا بالخبرات الفنية والتكنولوجية المتطورة لشركة الفنار العالمية للتطوير السعودية في هذه المجالات.

وأشار "التراس" أنه أتفق على زيادة نسب المكون المحلي بشكل تدريجي ، لتوفير نفقات استيراد المكونات التي تدخل في هذه الصناعة ، والعمل علي خفض الواردات وتوطين هذه الصناعة بما يسهم في تعزيز خطة الدولة لزيادة الإعتماد على الطاقات النظيفة والمتجددة والحفاظ على البيئة.

وأضاف أنه تم الإتفاق علي الإستفادة من المواد والمعدات التي تنتجها العربية للتصنيع ، لتصميم وتصنيع مشتملات تقنيات هذه الصناعة، وفقًا لمعايير الجودة العالمية وبأسعار السوق التنافسية.

وذكر “التراس” أن مجالات التعاون تستهدف تلبية احتياجات السوق المحلي ،والتوسع مستقبلا للأسواق الأفريقية والعربية.

من جانبه، أكد المهندس "جمال محمد وادى" رئيس مجلس إدارة شركة الفنار العالمية للتطوير السعودية أن السوق المصرية، أصبح جاذبا للاستثمارات السعودية ، مشيدا بالدور المحوري الذى تلعبه الهيئة العربية للتصنيع في توطين أحدث تكنولوجيات معدات الطاقة النظيفة والمتجددة وتعميق التصنيع المحلى وفقاً لمعايير الجودة العالمية.