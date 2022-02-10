تعرف على مواعيد قطارات النوم العاملة على خط الصعيد ومحطات الوقوف المقررة

كتب رضا حبيشى

ينشر اليوم السابع مواعيد قطارات النوم العاملة حاليا على خطى القاهرة ـ أسوان والعكس، ومحطات الوقوف المقررة لها طوال رحلاتها، حيث تقوم بتشغيلها السكة الحديد لتقوم برحلات لخدمة المصريين والأجانب، وتتضمن عربات شاملة مقاعد مكيفة وكبائن.

أولا: خط القاهرة ـ أسوان

1ـ قطار رقم 84 يقوم من القاهرة الساعة 7:20 مساء، ويتوقف في محطات الجيزة 7:50 م، وأسيوط 12:45 ص، وقنا 4:10 ص، والأقصر 5:15 ص، وإدفو 6:50 ص، ويصل أسوان 8:15 صباح اليوم التالى.

2ـ قطار 1086 يقوم من القاهرة 7:35 مساء، ويتوقف في محطات الجيزة 8:00 م، وأسيوط 12:55 ص، وسوهاج 2:20 ص، وجرجا 2:50 ص، ونجع حمادي 3:45 ص، وقنا 4:35 ص، والأقصر 5:35 ص، وإسنا 6:20 ص، وإدفو 7:05 ص، وكلابشة 7:43 ص، وكوم أمبو 8:00 ص، ليصل أسوان 8:35 ص.

3ـ قطار 86 يقوم من القاهرة 7:45 مساء، ويتوقف في محطات الجيزة 8:20 م، وأسيوط 1:05 ص، وسوهاج 2:40 ص، ونجع حمادي 4:00 ص، وقنا 4:55 ص، وقوص 5:30 ص، والأقصر 6:10 ص، وإسنا 6:55 ص، وإدفو 7:40 ص، وكلابشة 8:20 ص، وكوم أمبو 8:40 ص، ودراو و8:55 ص، وأسوان 9:25 ص.

4ـ قطار 82 يقوم من القاهرة 9:10 مساء، ويتوقف في محطات الجيزة 9:40 م، وأسيوط 2:30 ص، وسوهاج 4:05 ص، وجرجا 4:35 ص، ونجع حمادي 5:40 ص، وقنا 6:40 ص، والأقصر 7:50 ص، واسنا 8:35 ص، ادفو 9:30 ص، كلابشة 10:10 ص، وكوم أمبو 10:30 ص، ليصل أسوان 11:10 ص.

ثانيا: خط أسوان ـ القاهرة

1ـ قطار 83 يقوم من أسوان 4:20 عصرا، ويتوقف في محطات كوم أمبو 5:05 م، وكلابشة 5:20 م، وأدفو 6:00 م، وأسنا 6:50 م، والأقصر 7:45 م، وقنا 8:20 م، ونجع حمادي 9:35 م، وجرجا 10:20 م، وسوهاج 10:55 م، وأسيوط 12:20 صباحا، والجيزة 5:10 ص، ليصل القاهرة 5:30 ص.

2ـ قطار 87 يقوم من أسوان 5:15 عصرا، ويتوقف في محطات دراو 5:45 م، وكوم أمبو 6:00 م، وكلابشة 6:15 م، وأدفو 6:55 م وأسنا 7:40 م، والأقصر 8:35 م قوص 9:00 م، قنا 9:35 م، ونجع حمادي 10:30 م، وسوهاج 11:50م، وأسيوط 1:15 ص، والجيزة 6:05 صباحا، ليصل القاهرة 6:25 ص.

3ـ قطار 1087 أسوان 8:10 مساء وكوم أمبو 8:55 م وكلابشة 9:15 م، وادفو9:55 م واسنا 10:40 م والأقصر 11:35م وقنا 12:30 ص، ونجع حمادي 1:20 ص وجرجا 11:05 ص وسوهاج 2:40 ص، وأسيوط 4:00 ص الجيزة 8:50 ص والقاهرة 9:10 ص.

4ـ قطار 85 يقوم من أسوان 8:20 مساء، ويتوقف في محطات ادفو 9:45 م والأقصر 11:30 م، وقنا 12:30 ص وأسيوط 4:10 ص، والجيزة 9:10 ص ليصل القاهرة 9:30 ص.