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تعرف على تفاصيل مترو العتبة – الكيت كات وموعد انتهاء تنفيذه فى 10 معلومات

الخميس، 10 فبراير 2022 02:00 م
تعرف على تفاصيل مترو العتبة – الكيت كات وموعد انتهاء تنفيذه فى 10 معلومات مترو الأنفاق - أرشيفية
كتب رضا حبيشى

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يقدم "اليوم السابع"  كل ما تريد معرفته عن مشروع مترو العتبة ـ الكيت ومواصفاته وما تحقق من أعمال تنفيذ المشروع حتى الآن وموعد انتهاء تنفيذه خلال التقرير التالى:
 
1ـ المشروع يمتد بطول 4 كم ضمن المرحلة الثالثة من الخط الثالث للمترو.
 
2ـ يشمل 4 محطات نفقية هى "ناصر – ماسبيرو- الزمالك – الكيت كات".
 
3- يضم محطة تبادلية مع الخط الأول للمترو وهى محطة جمال عبد الناصر.
 
4- يمتد من محطة العتبة موازيا لمسار شارع 26 يوليو عابرا النيل إلى الزمالك ثم عابر النيل مرة أخرى وصولا إلى الكيت كات.
 
٥- تحالف من الشركات الفرنسية والمصرية يتولى تنفيذ هذا المشروع.
 
٦- تحالف الشركات المنفذة للمشروع أنهت الأعمال الإنشائية.
 
٧- شركات المقاولات تعمل على انهاء أعمال تشطيبات محطات المشروع واستكمال تركيب نظم الاشارات والاتصالات .
 
٨- تضم كافة محطات المشروع سلالم كهربائية تبدأ من سطح الشارع حتى رصيف المحطة بجانب مصاعد لخدمة كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة.
 
٩- مخطط الانتهاء من تنفيذه وتشغيله ومخطط افتتاحه نهاية يونيو المقبل.
 
١٠- محطات وقطارات هذا المشروع مكيفة.
 

مترو العتبة ـ الكيت كات

مترو ناصر

متروالزمالك

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