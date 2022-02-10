تعرف على أقدم كتاب بمتحف المخطوطات فى مكتبة الإسكندرية.. صور

الإسكندرية - جاكلين منير

تعد مخطوطة كتاب حِكَم ومواعظ ماركوس مارتياليس مع شروح دوميتيوس كالدرينوس، هو أقدم الكتب بمكتبة الإسكندرية.



وهو من أقدم الكتب النادرة في مكتبة الإسكندرية، ويتكون من مجموعة قصائد ساخرة باللاتينية للشاعر الروماني الهجائي «ماركوس فاليريوس مارتياليس» والذى ولد بين عامي 38 و41م، وتوفي في 103م).



والقصائد عليها تعليقات وشروح كتبها «دوميتيوس كالديرينوس» المتوفى عام 1477م. وهذه النسخة - وهي الطبعة العاشرة للكتاب، وطُبعت في البندقية في عام 1482م. تتناول هذه القصائد التي يزيد عددها على الألف، الحياةَ في روما في القرن الأول الميلادي، ومعاني الصداقة والحياة والموت. وقد أثَّرت قصائد وحِكَم «مارتياليس» إلى حدٍّ كبير في الأدب الفرنسي، والإنجليزي، والإسباني، والإيطالي



وقالت الدكتورة نادية الصريف رئيس قسم العرض المتحفى بمكتية الإسكندرية، إن متحف المخطوطات من أهم المتاحف الدائمة داخل مكتبة الإسكندرية، والذى يتبع قطاع التواصل الثقافى بالمكتبة، وترجع أهمية هذا المتحف إلى ما يقتنيه من مخطوطات وكتب يرجع تاريخها إلى ألف عام، حيث يحتوى المتحف على 120 مخطوطة وكتابا تراثيا قديما، وشهد المتحف زيارة العديد من رؤساء دول العالم مؤخرا، نظرا للأهمية التاريخية والتراثية التى توجد داخل المتحف.



وحول ترميم المخطوطات والكتب النادرة قالت: يتم ترميم المخطوطات القديمة، من خلال معمل الترميم داخل مكتية الاسكندرية والذى يحتوى على مجموعة من أمهر المتخصصين والذين خصلوا على دورات متخصصة فى دول أوروبية، ويتم الترميم باستخدام أحدث التقنية الحديثة ومواد خاصة لترميم المخطوطات القديمة تناسب طبيعة الحبر المكتوب بها، ورفع تقرير مفصل عن كل مخطوطة يتم ترميمها مرفق بصور قبل وبعد الترميم و تاريخ مفصل عن تلك المخطوطة.









