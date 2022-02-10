تحرير 575 محضرا تموينيا خلال حملة مكبرة بأشمون فى المنوفية

المنوفية - محمد فتحى

أكد المهندس سامي سرور رئيس مركز ومدينة أشمون بمحافظة المنوفية، أنه بالتنسيق مع إدارة تموين أشمون بقيادة أيمن الشرقاوي مدير عام الإدارة تم شن عدة حملات تموينية علي الأسواق والمخابز والمنشآت التموينية بقري مركز ومدينة أشمون خلال شهري ديسمبر 2021 ويناير 2022.

أسفرت هذه الحملات عن تحرير 575 محضرا متنوعا منها تحرير 533 محضر للمخابز، وتحرير 42محضر جنحة أسواق عدم إعلان الاسعار - وحيازة سلع مجهولة المصدر - مزاولة نشاط بدون ترخيص - وحيازة سلع مدعمة بغرض إعادة بيعها بالسوق السوداء، تنفيذاً لتوجيهات اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، باستمرار تكثيف الحملات التفتيشية وتشديد الرقابة علي المنشآت التموينية والمحلات العامة والمخابز.



وخلال الحملات التموينية علي المخابز بأشمون، فقد تم تحرير عدة مخالفات أسفرت عن تحرير 57محضر مخالفة مواصفات ، 80 محضر مخالفة نقص وزن ، 134محضر عدم إعلان عن مواعيد التشغيل ، 147محضر عدم نظافة أدوات العجين ، 42محضر إستيلاء علي 108شيكارة دقيق بلدي مدعم ، وتحرير 58 محضر مخالفة عدم إعطاء بون الصرف ،وتحرير 15مخالفة أخرى متنوعة .



من جانبة أكد سرور أن الحملات علي الأسواق مستمرة بالمركز والمدينة لضبط وإحكام الرقابة علي الأسواق وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين وتطبيق القانون على الجميع دون تهاون حفاظاً علي صحة وسلامة المواطنين وتحقيق الصالح العام .





