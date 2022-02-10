اليوم السابع
Ads
الخميس، 10 فبراير 2022 03:39 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

تحريات مكثفة لكشف ملابسات العثور على جثة شخص أعلى مبنى مهجور بالوراق

الخميس، 10 فبراير 2022 02:15 م
تحريات مكثفة لكشف ملابسات العثور على جثة شخص أعلى مبنى مهجور بالوراق جثة - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يجري رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، تحريات مكثفة لكشف ملابسات العثور على جثة أحد الأشخاص أعلى مبني مهجور تابع لحي الوراق، وتبين من خلال التحريات الأولية عدم وجود شبهة جنائية، وأن الوفاة طبيعية، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.

 

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد العثور على جثة أحد الأشخاص أعلى سطح مبني مهجور تابع لحي الوراق، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين أن الجثة لشخص لا توجد به اي إصابات ظاهرية، وأشارت التحريات غلى عدم وجود شبهة جنائية.

 

تم نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى العام، وجاري تكثيف التحريات لكشف ملابسات الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة التحقيق.

 


العثور على جثة

العثور على جثة بالوراق

امن الجيزة

أخبار الحوادث

مباحث الوراق

مباحث الجيزه

العثور على جثه بالوراق

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة