تحريات مكثفة لكشف ملابسات العثور على جثة شخص أعلى مبنى مهجور بالوراق

كتب بهجت أبو ضيف

يجري رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، تحريات مكثفة لكشف ملابسات العثور على جثة أحد الأشخاص أعلى مبني مهجور تابع لحي الوراق، وتبين من خلال التحريات الأولية عدم وجود شبهة جنائية، وأن الوفاة طبيعية، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد العثور على جثة أحد الأشخاص أعلى سطح مبني مهجور تابع لحي الوراق، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين أن الجثة لشخص لا توجد به اي إصابات ظاهرية، وأشارت التحريات غلى عدم وجود شبهة جنائية.

تم نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى العام، وجاري تكثيف التحريات لكشف ملابسات الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة التحقيق.