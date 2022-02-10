تحريات أمن الجيزة تكشف لغز العثور على جثة شخص أعلى مبنى مهجور بالوراق

كتب بهجت أبو ضيف

كشفت تحريات رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، ملابسات العثور على جثة أحد الأشخاص أعلى مبني مهجور تابع لحي الوراق، وتبين من خلال التحريات الأولية أن الجثة لشخص "مجذوب" يعاني من اضطراب نفسي، وأنه اعتاد النوم في الشوارع والأماكن المهجورة.

وأشارت التحريات إلى عدم وجود شبهة جنائية، وأن الوفاة طبيعية، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد العثور على جثة أحد الأشخاص أعلى سطح مبني مهجور تابع لحي الوراق، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين أن الجثة لشخص لا توجد به أي إصابات ظاهرية، وأشارت التحريات إلى عدم وجود شبهة جنائية.

وتوصلت تحريات رجال المباحث أن الجثة لشخص "مجذوب"، يعاني من اضطراب نفسي، تم نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى العام، وجاري تكثيف التحريات لكشف ملابسات الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة التحقيق.