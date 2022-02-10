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تجارة القاهرة: انتظام تصحيح امتحانات الفصل الأول وإعلان النتائج إلكترونيا

الخميس، 10 فبراير 2022 07:00 ص
تجارة القاهرة: انتظام تصحيح امتحانات الفصل الأول وإعلان النتائج إلكترونيا جامعة القاهرة - أرشيفية
كتب محمد صبحى

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أكد الدكتور جمال شحاتة عميد كلية التجارة بجامعة القاهرة انتظام أعمال الكنترولات بالكلية، لتصحيح أوراق امتحانات نهاية الفصل الدراسى الأول، وذلك مع تطبيق الإجراءات الاحترازية داخل الكنترول للوقاية من كوورنا، لافتا إلى أن التصحيح يتم بشكل إلكترونى لأن الامتحانات كانت تتم بنظام البابل شيت.
 
وأضاف الدكتور جمال شحاتة، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن الكنترول يعمل على رصد ومراجعة الدرجات تمهيدا لإعلان النتائج للطلاب مع بداية الفصل الدراسى الثانى، خاصة أن الكلية بها أكثر من 50 ألف طالب.
 
وتابع عميد كلية التجارة بجامعة القاهرة أن إعلان النتائج سيكون بشكل سريع فور اعتمادها من اللجنة العليا بالكلية، وسيتم إتاحتها على موقع الكلية إلكترونيا للطلاب للحصول على النتيجة.

جامعة القاهرة

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التعليم العالى

تجارة القاهرة

امتحانات نهاية الفصل الدراسى الأول

نتائج امتحانات الفصل الدراسى الأول

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