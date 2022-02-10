اليوم السابع
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"تاون جاس" تنشر صورا لبعض المخالفات فى تركيب سخان الغاز تؤدي لحوادث الاختناق

الخميس، 10 فبراير 2022 02:00 م
"تاون جاس" تنشر صورا لبعض المخالفات فى تركيب سخان الغاز تؤدي لحوادث الاختناق سخان الغاز
كتبت -مروة الغول

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نشرت شركة تاون جاس إحدى شركات قطاع البترول، عدد من المعلومات التى تهم المواطنين والخاصة بالتعامل مع الغاز الطبيعى، موضحة أنه فى ظل برودة الطقس قد يلجأ بعض العملاء إلى غلق جميع النوافذ والأبواب مما يمثل خطورة على الصحة بشكل عام نظرًا لعدم تجديد الاكسجين الموجود بالشقة وبشكل خاص عند تشغيل الدفايات أو اشعال الفحم للتدفئة أو السخانات التى تعمل بالغاز الطبيعي والبوتجاز على حد سواء حيث أن العامل المشترك فى تشغيل كل ماسبق بالكفاءة المطلوبة هى التهوية الجيدة لمنع عملية الأحتراق الغير كامل وتوالد غاز أول أكسيد الكربون فيما يعرف أنه القاتل الصامت .
 
وأضافت الشركة فى بيان على صفحتها بمواقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك " أنه أما فيما يخص السخانات التى تعمل بالغاز الطبيعى فيشترط تركيب الهواية وهى المنوطة بتوفير التهوية اللازمة للاحتراق الكامل وكذا المدخنة  لإخراج نواتج الاحتراق إلى الخارج.
 
لذا تهيب الشركة بالعملاء بعدم العبث بمهمات الغاز الطبيعى أو الأجزاء الخاصة بالسخان أو التعامل مع شركات غير متخصصة فى هذا المجال.
 
ونشرت الشركة عدد من الصور التوضيحية لبعض التصرفات الخاطئة من بعض العملاء التى قد تؤدى إلى حوادث لا قدر الله.
 
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