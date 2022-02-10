بيع ماسة "Enigma" السوداء بالعملة المشفرة.. و"BBC": عمرها مليار عام

كتبت: نهال أبو السعود

بيعت ألماسة سوداء عمرها مليار عام، ويعتقد أنها أكبر ماسة مقطوعة في العالم، مقابل 3.16 مليون جنيه إسترليني بما يعادل 4.3 مليون دولار.

كان من المتوقع أن تجلب الأحجار الكريمة 555.55 قيراط، التي تحمل اسم The Enigma، والتي تزن نفس وزن حبة الموز، أكثر من 4.4 مليون جنيه إسترليني في الحدث عبر الإنترنت.

قال بائع المزاد ساوثبيرز: "اختار المشتري استخدام العملة المشفرة للشراء".

هناك نظريات متنافسة حول أصل الحجر، بما في ذلك أنه تم نقله إلى الأرض بواسطة كويكب، ولم تحدد دار ساوثبيرز المشتري ولكن بعد المزاد الخاص بالعملات المشفرة ، انتقل رجل الأعمال ريتشارد هارت إلى وسائل التواصل الاجتماعي ليعلن أنه مشتري The Enigma.

أخبر أكثر من 180 ألف متابع على تويتر أنه "بمجرد إتمام الدفع وأخذ الحيازة" ستتم إعادة تسمية الأحجار الكريمة بـ "HEX Diamond"، في إشارة إلى منصة blockchain التي أسسها.

الأحجار الكريمة عبارة عن كاربونادو ، وهو أحد أصعب أشكال الماس الطبيعي واكثرهم ندرة ولم يتم اكتشافه إلا في البرازيل وجمهورية إفريقيا الوسطى.

وقالت بي بي سي، نظرًا لاحتواء الماسة النادرة على معدن أوسبورنيت، وهو معدن موجود فقط في الشهب، يعتقد أنها نشأت من الفضاء.

وصفت دار ساوثبيرز The Enigma بأنها "واحدة من أندر عجائب الدنيا الكونية التي يبلغ عمرها مليار عام والتي عرفتها البشرية."

وعلى الرغم من أن الأصل الدقيق للماس الأسود يكتنفه الغموض، يبلغ عمر الماس الأسود عادة ما بين 2.6 إلى 3.2 مليار سنة - أي قبل وقت من وجود الديناصورات، ويبلغ عمر الأرض نفسها حوالي 4.65 مليار سنة، لذا فهي ليست أقدم بكثير من الماس الأسود.