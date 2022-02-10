اليوم السابع
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بوتين: لم أتحدث مع ماكرون بعد الزيارة لأنه لم يستكمل باقى المفاوضات

الخميس، 10 فبراير 2022 08:30 م
بوتين: لم أتحدث مع ماكرون بعد الزيارة لأنه لم يستكمل باقى المفاوضات فلاديمير بوتين الرئيس الروسى
موسكو /أ ش أ/

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قال الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، إنه حتى الآن لم تجر محادثة هاتفية مع الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، عقب زيارته لموسكو، لأن الزعيم الفرنسى لم يستكمل بعد جميع المفاوضات بعد زيارته إلى كييف.

 

ونقلت وكالة أنباء سبوتنيك الروسية، على نشرتها الإنجليزية، عن بوتين قوله فى مؤتمر صحفى "اتفقنا مع الرئيس الفرنسى على أنه سيتصل بعد سلسلة من المشاورات ليس فقط فى كييف، ولكن مع الدول الأوروبية، مع شركاء الولايات المتحدة. ولكن، كما أفهم، (فإن المفاوضات) لم تنته بعد، لذا فإن "المحادثة لم تجر حتى الان".

 


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ماكرون

فرنسا

مفاوضات أوكرانيا

الناتو

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