بريطانيا تحذر بنوكها من تهديدات بهجمات إلكترونية برعاية روسية

كتبت: نهال أبو السعود

طلبت هيئة التنظيم المالي في المملكة المتحدة من البنوك تعزيز واختبار دفاعاتها ضد تهديدات محتملة من هجمات الكترونية روسية، وفقا لصحيفة فاينانشيال تايمز.

تحذر البنوك الكبيرة التي لها عمليات في المملكة المتحدة من المخاطر المتزايدة الناجمة عن حشد روسيا لأكثر من 100 الف جندي في جميع أنحاء أوكرانيا بحسب اثنين من المديرين التنفيذيين الذين تلقوا ما يسمى بخطاب "الرئيس التنفيذي العزيز" من هيئة السلوك المالي.

وأشار المنظمون إلى أن القطاع المالي يمكن أن يكون هدفًا لهجمات إلكترونية انتقامية إذا أدى غزو أوكرانيا إلى فرض عقوبات على الشركات الروسية الذين لهم صلات بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

في حالة الغزو ، تعهدت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تروس بفرض عقوبات صارمة بالإضافة إلى توسيع نطاق الأصول الروسية التي يمكن استهدافها في المملكة المتحدة.

قال أحد المستلمين للخطاب: "تلقينا جميعً عدة تحذيرات رسمية بشأن أوكرانيا لكن الشركات يجب أن تفعل ذلك على أي حال ولا تحتاج إلى مطالبة المنظم "، مضيفًا أن بنكه أجرى بالفعل تدريبات لاختبار الردود على أي هجوم، بينما قال مسؤول تنفيذي في بنك دولي كبير إنهم في "حالة تأهب قصوى" بشأن المشكلات السيبرانية المحتملة.

كما تم الاتصال بالمقرضين المهمين من الناحية النظامية في المملكة المتحدة من قبل أجهزة الأمن البريطانية، مثل المركز الوطني للأمن الإلكتروني، مع تحذير مماثل.

وقالت هيئة السلوك المالي في بيان: "كما تتوقع ، نتواصل مع الشركات لتسليط الضوء على بيان المركز الوطني للأمن السيبراني بأن المنظمات يجب أن تعزز دفاعاتها في مجال الأمن السيبراني". وأضافت أن جميع الشركات التي تنظمها يجب أن تنظر في أمنها السيبراني.