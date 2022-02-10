اليوم السابع
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انطلاق الاجتماع الوزارى للمجلس الاقتصادى والاجتماعى بجامعة الدول العربية

الخميس، 10 فبراير 2022 11:21 ص
انطلاق الاجتماع الوزارى للمجلس الاقتصادى والاجتماعى بجامعة الدول العربية جامعة الدول العربية - أرشيفية
بيشوى رمزى

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انطلق اليوم الخميس، الاجتماع الوزارى للمجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية في دورته العادية (109)، والتي تترأسها مصر، بمقر الامانة العامة.
 
وبحسب بيان صادر عن جامعة الدول العربية، فإن الاجتماعات التحضيرية للمجلس قد انعقدت على مستوى الخبراء وكبار المسؤولين خلال هذا الأسبوع، وتم خلالها تسليم الرئاسة الدورية للمجلس من دولة ليبيا إلى جمهورية مصر العربية وفقاً للترتيب الهجائي للدول الأعضاء، وبما هو معمول به في النظم الداخلية واللوائح الخاصة بالمجلس.
 
وتناقش اجتماعات هذه الدورة عدداً من الموضوعات الهامة، التي يأتي في مقدمتها: الملف الاقتصادي والاجتماعي المرفوع للقمة العربية في دورتها القادمة (31) بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وكذلك متابعة تنفيذ مقررات القمة العربية التنموية: الاقتصادية والاجتماعية في دورتها الرابعة، التي انعقدت في الجمهورية اللبنانية أوائل عام 2019، والتحضير للقمة التنموية في دورتها الخامسة المقرر انعقادها في الجمهورية الإسلامية الموريتانية العام القادم 2023، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية الأخرى.

جامعة الدول العربية

المجلس الاقتصادى

ليبيا

موريتانيا

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