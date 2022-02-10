انتظام حركة الملاحة بميناء الإسكندرية رغم سوء الطقس

الاسكندرية أسماء على بدر

انتظمت الحركة الملاحية وحركة تداول البضائع بالهيئة العامة لميناء الإسكندرية خلال الثماني والأربعين ساعة الماضية وخاصة في حجم الحاويات المتداولة الصادر منها والوارد، والتى بلغت 2058 حاوية مكافئة، كما بلغ إجمالي حجم البضائع المتداولة الصادر منها والوارد بمينائى الإسكندرية والدخيلة 176872 طن.

وفى ذات السياق، فقد بلغ إجمالي عدد سفن الوصول و المغادرة 31 سفينة خلال الثماني والأربعين ساعة الماضية، أما لعدد السفن التى تباشر حاليا عمليات الشحن و التفريغ لمينائى الإسكندرية والدخيلة بلغت 38 سفينة، ما بين سفن حاويات وبترول وبضائع عامة.





وشدد الربان طارق شاهين رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء الإسكندرية على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية المتبعة لمواجهة جائحة كورونا وكذلك التنبيه على المحافظة على المعايير البيئيه القياسية ونظافة المسطح المائي والأرضى.



