انتشار القمامة بقرية صهرجت الكبرى مركز ميت غمر الدقهلية.. والمحافظ يرد

كتب - محمود أحمد عطا - الدقهلية شريف الديب

أرسل القارئ أحمد مجدي عبد الرحيم، المقيم بقرية صهرجت الكبرى التابعة لمركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية، شكوى لخدمة صحافة المواطن بـ"اليوم السابع" من وجود مقلب للقمامة بالمنطقة.

وتابع القارئ: نعانى نحن أهالى القرية من وجود مقلب كبير للقمامة يبعث لنا الروائح الكريهة بخلاف الأمراض والأوبئة التى تنقلها الحشرات الطائرة.

كلف الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، رئيس مجلس ومدينة ميت غمر بفحص شكوي المواطنين، والعمل على حلها على الفور، ورفع القمامة من مكانها الحالي وإيجاد مكان بديل لها، والدفع بمعدات أكثر وزيادة الورديات التى تعمل بالمنطقة.









وناشد القارئ المسئولين ضرورة حل المشكلة فى أقرب وقت، رأفة بحال الأهالى وللحفاظ على المظهر البيئى والحضارى للقرية.

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