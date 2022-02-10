انتخاب عميدة كلية صيدلة بنات جامعة الأزهر نائبًا لرئيس جامعة عموم إفريقيا

كتب لؤى على

أعلنت جامعة الأزهر، انتخاب الدكتورة أماني عبد الله الشريف، عميد كلية الصيدلة بنات جامعة الأزهر، وحصدها منصب نائب رئيس جامعة عموم إفريقيا؛ تقديرًا لمكانتها العلمية والأكاديمية وخبرتها الكبيرة في موضوعات التعليم العالي بالقارة الإفريقية، فضلًا عن كونها المنسق الإقليمي لمقر دول شمال إفريقيا لاتحاد الجامعات الإفريقية، الذي تستضيفه مصر.

وحصلت الدكتورة أماني عبد الله الشريف، على 42 صوتًا من أصل 51 صوتًا خلال الانتخابات التي تم إجراؤها ضمن أعمال الدورة الأخيرة للمجلس التنفيذى للاتحاد الإفريقى خلال الشهر الجارى.

وتعد جامعة عموم إفريقيا مؤسسة أكاديمية قارية تهدف إلى تعزيز التعاون الأكاديمى وتطوير البرامج للدراسات العليا ولمراكز الأبحاث ضمن جامعات مختارة في مختلف أنحاء إفريقيا، كما تهدف جامعة عموم إفريقيا إلى بناء مهارات عالية المستوى، مما يسمح لخريجيها بأن يصبحوا قادة فاعلين في عديد من المجالات ذات الأهمية الحيوية لمستقبل إفريقيا.