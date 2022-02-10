اليابان تعتزم تمديد حالة شبه الطوارئ فى طوكيو و12 محافظة أخرى لـ 6 مارس

طوكيو (أ ش أ)

أعلنت مصادر يابانية مطلعة اليوم الخميس، أن الحكومة المركزية بصدد تمديد حالة شبه الطوارئ بالعاصمة طوكيو و 12 محافظة أخرى لمدة ثلاثة أسابيع أخرى تنتهى فى 6 مارس القادم،حيث تسعى البلاد إلى كبح جماح عدوى متغير أوميكرون، المُتحور من فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وتخطط الحكومة، بحسب ما نقلته وكالة أنباء /كيودو/ اليابانية الرسمية، أيضًا لإضافة كوتشي في غرب اليابان، اعتبارًا من بعد غد السبت حتى 6 مارس، إلى قائمة شبه الطوارئ، مما يعني أن الإجراء سيكون ساري المفعول في 36 محافظة من أصل 47 في البلاد وسط مخاوف متزايدة بشأن معاناة نظام الرعاية الصحية في اليابان إلى مزيد من الضغوط.

ومن غير الواضح ما إذا كان الإجراء بالنسبة للمناطق الـ 22 الأخرى الذي سينتهي في وقت لاحق من هذا الشهر سيتم تمديده أم لا، بينما يُتوقع أن يتخذ رئيس الوزراء فوميو كيشيدا قرارًا رسميًا في هذا الشأن في وقت لاحق بعد أن صادقت لجنة من الخبراء الطبيين وغيرهم على خطة الحكومة بالتمديد قبل ساعات.

والمناطق التي سيتم تمديد إجراء شبه الطوارئ فيها إلى ما بعد يوم الأحد هي طوكيو والمحافظات الثلاث المجاورة لها وهي سايتاما وتشيبا وكاناجاوا، إلى جانب جونما ونيجاتا وجيفو وآيتشي ومي وكاجاوا وناجازاكي وكوماموتو وميازاكي. وفي ظل هذه الحالة، يمكن لحكام المحافظات أن يطلبوا من المطاعم والبارات تقصير ساعات العمل، ووقف تقديم الكحول أو الحد منه. ويمكنهم أيضًا أن يطلبوا من الناس الامتناع عن السفر غير الضروري بين المحافظات.

وقال وزير التنشيط الاقتصادي دايشيرو ياماجيوا، والمسئول عن استجابة الحكومة لـ كوفيد-19، خلال اجتماع اللجنة: "نحتاج إلى مواصلة جهودنا لتخفيف العبء على نظام الرعاية الصحية". وأضاف أن "تركيزنا في هذا الإجراء يجب أن ينصب على منع توقف الأنشطة الاجتماعية والاقتصادية بقدر ما نستطيع".