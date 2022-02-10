اليابان تطلق تحذيرات لمواطنيها من هطول الثلوج الكثيفة شرق البلاد

طوكيو أ ش أ

حذرت هيئة الأرصاد الجوية فى اليابان، المواطنين من الهطول الكثيف للثلوج بشرق البلاد، خاصة العاصمة طوكيو خلال يومى الخميس و الجمعة .

وحثت الهيئة - حسبما ذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) - المواطنين على متابعة أخبار الطقس والتأهب للثلوج الكثيفة التى من المتوقع أن تصل تراكماتها إلى 40 سنتيمترا فى بعض المناطق مصحوبة برياح شديدة البرودة، موضحة أن سكان "طوكيو" والمناطق المحيطة بدأوا فى تخزين المواد الغذائية وكافة الاحتياجات الضرورية تأهبا لصعوبة الخروج من المنازل خلال اليومين المقبلين.

وتشهد اليابان تساقط ثلوج كثيفة على طول بحر اليابان، خلال عطلة نهاية الأسبوع، ويقولون إن كمية الثلوج المتساقطة قد تؤدى إلى انهيارات، ويحذرون من سقوط أسطح المنازل.

وقالت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية إن نمط الضغط الشتوى القوى والكتلة الهوائية الباردة تؤثران على المناطق الممتدة من هوكايدو إلى منطقة تشوجوكو. يتزايد تساقط الثلوج فى محافظتى نيجاتا وناغانو وأيضاً فى منطقة هوكوريكو.

وبلغت سماكة الثلج فى الساعات الأربع والعشرين الماضية 90 سم فى الأجزاء الجبلية من منطقة هوكوريكو ومحافظة نيغاتا، و70 سم فى منطقتى توكاى وكانساي، و60 سم فى منطقة توهوكو، و50 سم فى جبال محافظة ناغانو، بحسب "يورونيوز".