الملكة رانيا تشارك برسالة متلفزة فى جلسة "إيرث شوت" بالإمارات

ريهام عبد الله

شاركت الملكة رانيا زوجة عاهل الأردن الملك عبد الله الثانى، رسالة متلفزة مسجلة في جلسة عرض الابتكارات لجائزة إيرث شوت التي عقدت في دبى بالإمارات.

ونشرت الملكة رانيا فيديو الرسالة، الذى جاء فيه:" تهانينا لجميع المتأهلين لجائزة إيرث شوت 2021، على أعمالهم الملهمة، وشكرا لقيادة الإمارات على استضافة المعرض الدولى، وشكرا لدوق كامبريدج، على رؤيته وتفانيه، ولموانئ دبى على استضافة تجمعنا".

الملكة رانيا تشارك عبر رسالة متلفزة مسجلة في جلسة عرض الابتكارات لجائزة ايرث شوت التي عقدت في #دبي #الامارات



Queen Rania’s pre-recorded video message, aired at the first-ever @EarthshotPrize Innovation Showcase in #Dubai #UAE pic.twitter.com/a5ISrMwpJL — Rania Al Abdullah (@QueenRania) February 10, 2022

وتابعت: "كان من المفترض أن يقام هذا المعرض في 2020، لكن لكورونا خطط أخرى، ومع ذلك احتفظ باسمه، وانطلاقا من هذه الروح، لنعود بالزمن إلى ذلك العام، وسط الخوف من الاغلاقات بسبب الوباء، رأينا بصيص أمل، للحظة وجيزة تعافى كوكبنا، كانت الشوارع اهدأ، والهواء أنقى والماء أصفى، لكن ذلك لم يستمر طويلا، اليوم تتعرض بيئتنا لضغوط، هنا في الشرق الأوسط درجات الحرارة آخذة في الارتفاع، وموارد المياه آخذة في التضاؤل، ونحن لسنا وحدنا، عندما يتعلق الأمر بالبيئة والمناخ كل منطقة معرضة للخطر، السؤال الآن، ماهو شكل مستقبلنا".

واستمرت :"المستقبل هو هؤلاء المتأهلين النهائيين، وكثيرون مثلهم حول العالم، فهم يذكروننا أن الابتكار الإنسانى هو اهم الموارد المتجددة لدينا".

واختتمت رسالتها قائلة :"إذا عملنا معا، يفوز الجميع، كوكبنا يتوسل إلينا جميعا ليقوم كل واحد بدوره، أن تبقى اعيننا على الجائزة، الأرض موطننا وهذه فرصتنا".