الملكة رانيا تشارك برسالة متلفزة فى جلسة "إيرث شوت" بالإمارات

شاركت الملكة رانيا زوجة عاهل الأردن الملك عبد الله الثانى، رسالة متلفزة مسجلة في جلسة عرض الابتكارات لجائزة إيرث شوت التي عقدت في دبى بالإمارات.

ونشرت الملكة رانيا فيديو الرسالة، الذى جاء فيه:" تهانينا لجميع المتأهلين لجائزة إيرث شوت 2021، على أعمالهم الملهمة، وشكرا لقيادة الإمارات على استضافة المعرض الدولى، وشكرا لدوق كامبريدج، على رؤيته وتفانيه، ولموانئ دبى على استضافة تجمعنا".

