المفوضية الأوروبية: 4.6 مليار يورو لمساعدة الشباب الأفارقة

بروكسل (أ ش أ)

أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين أن برنامج "فريق أوروبا" أطلق مؤخراً مبادرة كبرى لدعم رواد الأعمال، وخصص 4.6 مليار يورو لمساعدة الشباب الأفارقة على تحقيق أحلامهم وتحفيز الشركات الناشئة والصغيرة وخلف فرص العمل في قطاعات المستقبل.

وقالت فون دير لاين، التي تزور السنغال حالياً، إن أوروبا موجودة لدعم المبادرات الأفريقية على المستويات المحلية والوطنية والإقليمية، لاسيما عندما يتعلق الأمر بتعزيز وصول القارة السمراء إلى قطاعات المستقبل، والقطاعات المبتكرة وتحول الطاقة وقطاعات مثل إعادة التدوير، وبالطبع الرقمنة، التي ستكون دائمًا موضوعًا رئيسيًا في العالم الحديث.

وأضافت حسبما جاء في بيان نشرته المفوضية الأوروبية عبر موقعها الرسمي اليوم الخميس، أن أوروبا حريصة بشكل خاص على دعم الفتيات الراغبات في متابعة مهن ريادة الأعمال في أفريقا. ورسالتي إليكم هي: ثقوا بأنفسكم، وثقوا في قدراتكم، وسوف تنجحون.