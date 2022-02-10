اليوم السابع
Ads
الخميس، 10 فبراير 2022 09:56 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

المفوضية الأوروبية: 4.6 مليار يورو لمساعدة الشباب الأفارقة

الخميس، 10 فبراير 2022 08:49 ص
المفوضية الأوروبية: 4.6 مليار يورو لمساعدة الشباب الأفارقة أورسولا فون دير لاين
بروكسل (أ ش أ)

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين أن برنامج "فريق أوروبا" أطلق مؤخراً مبادرة كبرى لدعم رواد الأعمال، وخصص 4.6 مليار يورو لمساعدة الشباب الأفارقة على تحقيق أحلامهم وتحفيز الشركات الناشئة والصغيرة وخلف فرص العمل في قطاعات المستقبل.
 
وقالت فون دير لاين، التي تزور السنغال حالياً، إن أوروبا موجودة لدعم المبادرات الأفريقية على المستويات المحلية والوطنية والإقليمية، لاسيما عندما يتعلق الأمر بتعزيز وصول القارة السمراء إلى قطاعات المستقبل، والقطاعات المبتكرة وتحول الطاقة وقطاعات مثل إعادة التدوير، وبالطبع الرقمنة، التي ستكون دائمًا موضوعًا رئيسيًا في العالم الحديث.
 
وأضافت حسبما جاء في بيان نشرته المفوضية الأوروبية عبر موقعها الرسمي اليوم الخميس، أن أوروبا حريصة بشكل خاص على دعم الفتيات الراغبات في متابعة مهن ريادة الأعمال في أفريقا. ورسالتي إليكم هي: ثقوا بأنفسكم، وثقوا في قدراتكم، وسوف تنجحون.

المفوضيه الاوروبيه

افريقيا

الشباب الافارقه

اوروبا

العلاقات الاوروبيه الافريقيه

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة