الكشف على 1425 مواطنا بزفتى فى قافلة طبية لجامعة طنطا

الغربية مصطفى عادل

نظمت جامعة طنطا، اليوم، قافلة طبية شاملة ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بقرية السنادية فى مركز زفتى بمحافظة الغربية؛ لتوقيع الكشف وصرف العلاج المجانى للأسر المستحقة، بالتعاون مع اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء.

وأكد الدكتور محمود ذكي، رئيس جامعة طنطا، أن القافلة تأتى استمرارًا لجهود الجامعة بالاهتمام بصحة المواطنين بمحافظة الغربية فى ظل جائحة كورونا، وخدمة القرى الأكثر احتياجًا، استكمالاً لدور الجامعة الرائد فى خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

ووجه رئيس جامعة طنطا باستمرار إطلاق القوافل الطبية للمناطق الأكثر احتياجًا بجميع مراكز محافظة الغربية بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية بمحافظة الغربية.

ومن جانبه، قال الدكتور حمدى شعبان القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إن القافلة الطبية شهدت توقيع الكشف الطبى وصرف العلاج لـ.1425 مواطنًا بالمجان من أهالى القرية، كما تم تحويل 44 حالة لاستكمال العلاج فى مستشفيات الجامعة فى تخصصات العظام والباطنة والقلب والمخ والأعصاب والأطفال.

وأضاف "شعبان"، إن القافلة الشاملة ضمت كذلك قافلة زراعية بمشاركة الدكتور شريف جبر وكيل كلية الزراعة لشؤون خدمة المجتمع، وقافلة بيطرية، وأخرى توعوية بمشاركة كلية التمريض والتربية الرياضية.

وأشاد الدكتور محمد الشبيني، وكيل كلية الطب لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بالإقبال الكبير الذى شهدته القافلة من أبناء القرية، موضحًا أن القافلة ضمت 14 تخصصا لتوقيع الكشف الطبى وصرف الدواء بالمجان للمرضى فى تخصصات (الباطنية– الجراحة العامة– دعمًا لـ«حياة كريمة»: الكشف على 1425 مواطنًا بزفتى فى قافلة طبية لجامعة طنطا.