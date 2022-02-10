اليوم السابع
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أكرم القصاص
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الكرملين: نولى اهتمامًا كبيرًا لزيارة الرئيس الكازاخستانى إلى موسكو

الخميس، 10 فبراير 2022 05:20 ص
الكرملين: نولى اهتمامًا كبيرًا لزيارة الرئيس الكازاخستانى إلى موسكو دميترى بيسكوف المتحدث الصحفى باسم الرئاسة الروسية (الكرملين)
موسكو أ ش أ

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أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية "الكرملين" دميترى بيسكوف، أهمية زيارة الرئيس الكازاخستانى قاسم جومارت توكاييف، إلى موسكو المقرر عقدها، اليوم الخميس، مُوضحًا أن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين سيبحث مع توكاييف قضايا التعاون الثنائى والصراعات الإقليمية خلال الاجتماع المرتقب بينهما.

 

وقال بيسكوف - فى تصريحات أوردتها وكالة أنباء (تاس) الروسية - : "إنها زيارة مهمة للغاية، نوليها أهمية كبيرة كازاخستان تُعد شريكًا حيويًا بالنسبة لنا".

 

وأشار المتحدث إلى أنه من المتوقع أن يناقش الرئيسان ثلاث مجموعات رئيسية من القضايا على رأسها القضايا المتعلقة بالعلاقات الثنائية بين روسيا وكازاخستان، فضلاً عن أن أنشطة الاتحاد الاقتصادى الأوراسى ستكون ضمن أجندة المحادثات، وأن الجانبين سيتبادلان الآراء حول الأوضاع التى تشهدها بعض الدول المجاورة والصراعات الإقليمية فى المنطقة.

 


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