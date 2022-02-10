اليوم السابع
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الكرملين: مناورات السفن العسكرية الروسية بالبحر الأسود تتوافق مع القانون الدولي

الخميس، 10 فبراير 2022 02:35 م
الكرملين: مناورات السفن العسكرية الروسية بالبحر الأسود تتوافق مع القانون الدولي الاسطول الروسى - صورة أرشيفية
أ.ش.أ

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قال المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) ديمتري بيسكوف، إن "جميع المناورات العسكرية للسفن الروسية في البحر الأسود تتوافق مع القانون الدولي، ولا يتم قطع طرق التجارة هناك".

وأوضح بيسكوف للصحفيين، اليوم الخميس، أنه تجري جميع المناورات والتحركات العسكرية للسفن الروسية في البحر الأسود في إطار الالتزام الصارم بالقانون البحري الدولي.

وردا على سؤال عما إذا كان هذا يعني أن هذه السفن لا تغلق طرق التجارة الدولية، قال المتحدث باسم الكرملين: "لا ... السفن الروسية لا تفعل ذلك".

وكان مصدر في أسطول البحر الأسود الروسي قد أعلن في وقت سابق أن مجموعة من سفن الإنزال بعيدة المدى، ومنها سفن الإنزال الكبيرة "كوروليف" و "مينسك" و "كالينينجراد" و "بيوتر مورجونوف" و "جيورجي المنتصر" و "أولينجورسكي جورنايك" نفذت عملية عبور بحرية حول أوروبا.. مشيرا إلى أن هذه السفن تدخل في الوقت الراهن إلى قاعدة أسطول البحر الأسود الرئيسية في مدينة سيفاستوبل.

 


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