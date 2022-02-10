الكرملين: مناورات السفن العسكرية الروسية بالبحر الأسود تتوافق مع القانون الدولي

وأوضح بيسكوف للصحفيين، اليوم الخميس، أنه تجري جميع المناورات والتحركات العسكرية للسفن الروسية في البحر الأسود في إطار الالتزام الصارم بالقانون البحري الدولي.

وردا على سؤال عما إذا كان هذا يعني أن هذه السفن لا تغلق طرق التجارة الدولية، قال المتحدث باسم الكرملين: "لا ... السفن الروسية لا تفعل ذلك".

وكان مصدر في أسطول البحر الأسود الروسي قد أعلن في وقت سابق أن مجموعة من سفن الإنزال بعيدة المدى، ومنها سفن الإنزال الكبيرة "كوروليف" و "مينسك" و "كالينينجراد" و "بيوتر مورجونوف" و "جيورجي المنتصر" و "أولينجورسكي جورنايك" نفذت عملية عبور بحرية حول أوروبا.. مشيرا إلى أن هذه السفن تدخل في الوقت الراهن إلى قاعدة أسطول البحر الأسود الرئيسية في مدينة سيفاستوبل.