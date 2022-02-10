القيادة العامة للجيش الليبي ترحب بقرار البرلمان تكليف باشاغا لتشكيل الحكومة

أعلن المتحدث الرسمي باسم قوات القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية اللواء أحمد المسماري، اليوم الخميس، ترحيب القيادة وتأييدها قرار البرلمان الليبي الصادر اليوم الخميس بتكليف فتحي باشاغا لتشكيل حكومة جديدة تتولى قيادة البلاد.

وأكد اللواء أحمد المسماري أن القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية تتابع وباهتمام شديد كافة المسارات العسكرية والسياسية والاقتصادية والتي انتهجها الليبيون لحل الأزمة الليبية الشاملة وتدفع بليبيا إلى الأمام وتحقق طموح المواطن الليبي في الوصول إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية وإقرار دستور للبلاد وبدء عجلة التنمية والبناء في أجواء يسودها الأمن الاستقرار.

وأشار اللواء المسماري إلى أن القيادة العامة ترحب بتكليف البرلمان لفتحي باشاغا بتشكيل حكومة جديدة تتولى قيادة البلاد نحو مستقبل أفضل، وذلك بالعمل مع الجهات النظامية العسكرية والأمنية على فرض هيبة الدولة والحفاظ على مقدراتها وحماية المؤسسات السيادية من ابتزاز وهيمنة الخارجين عن القانون، وكذلك تدعم مجهودات اللجنة العسكرية 5+5 وتمهد لإجراء الانتخابات وتسعى لإرساء قواعد الأمن والأمان وتدعم الحرب على الإرهاب وتوحد مؤسسات الدولة الليبية.