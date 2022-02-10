اليوم السابع
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القوى العاملة تعلن تعيين 503 شباب والتفتيش على 236 منشأة فى الفيوم

الخميس، 10 فبراير 2022 12:43 م
القوى العاملة تعلن تعيين 503 شباب والتفتيش على 236 منشأة فى الفيوم محمد سعفان وزير القوى العاملة
كتبت آية دعبس

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أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، صرف مديرية القوي العاملة بمحافظة الفيوم، منح للرعاية الاجتماعية والصحية بواقع 61 ألف جنيه كرعاية اجتماعية لـ24 عاملا غير منتظم ، وصرف 6180 جنيها رعاية صحية لـ 22 عاملا، فضلاً عن تسجيل 104 عمال جدد بالمنظومة.
 
وأشار الوزير إلي أن المديرية قامت بتعيين 503  شباب بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل"، بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، وتسجيل 1953 من راغبي عمل منهم 6 "قادرون باختلاف"، فضلا عن استخراج 396 شهادة قياس مستوى المهارة ورخصة مزاولة المهنة.
 
وقالت هناء عبد الفتاح مدير المديرية - في تقريره  للوزير عن ما تم إنجازه خلال شهر يناير الماضي-  إن المديرية  قامت في مجال التفتيش العمالي، تم التفتيش على 236 منشأة، وأسفر عن تحرير 9 محاضر للمنشآت المخالفة، فضلاً عن عمل 8 حملات تفتيشية، كما تلقت 22 شكوى عمالية، تم تسويتها بالكامل، وعقد 3 ندوات توعية للعمال.
 
وأضافت مدير المديرية أنه في مجال السلامة والصحة المهنية قامت المديرية بالتفتيش على 107 منشآت، يعمل بها 2045 عاملا، وأسفر عن تحرير 20 محضراً للمنشآت المخالفة، وبحث شكوى، فضلاً عن متابعة أعمال التطهير والالتزام بالإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا.
 

القوى العاملة

مديرية القوى العاملة بالفيوم

العمالة غير المنتظمة

محمد سعفان

مديرية القوي العاملة بمحافظة الفيوم

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