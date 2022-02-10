اليوم السابع
Ads
الخميس، 10 فبراير 2022 02:17 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

القوى العاملة: استرداد 7.5 مليون ليرة لبنانية لـ5 عمال مصريين فى بيروت

الخميس، 10 فبراير 2022 12:49 م
القوى العاملة: استرداد 7.5 مليون ليرة لبنانية لـ5 عمال مصريين فى بيروت وزارة القوى العاملة
كتبت آية دعبس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلن وزير القوي العاملة محمد سعفان أن مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية ببيروت- لبنان، نجح في استرداد 7.5 مليون ليرة لبنانية قيمة تنازل عن الكفالة المصرفية لـ 5 عمال مصريين، موضحا أن الكفالة البنكية تفرض على الكفيل في حالة إحضار مواطن أجنبي، يتوجب على صاحب العمل حسب القوانين اللبنانية إيداعها بمصرف الإسكان كضمانة للعامل.
 
وقال هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوي العاملة: إن ذلك جاء في التقرير الذي تلقاه الوزير من  مكتب التمثيل العمالي ببيروت ، في إطار متابعته أحوال العمالة المصرية في دول العمل، وذلك من خلال غرفة العمليات المنشأة بمكاتب التمثيل العمالي بالخارج للرد على أي استفسارات، وتقديم الدعم والمساعدة لهم في أي وقت خاصة في تلك الفترة الحرجة بعد انتشار فيروس "كورونا" لحفظ حقوق العمالة المصرية بدولة العمل، والتى قد تتأثر من بعض الإجراءات التي تتخذها بعض الدول في هذا الخصوص.
 
وأوضح المتحدث الرسمي أن التقرير الذي تلقاه الوزير، عبر الملحق العمالي شرين سيد عبدالجواد رئيس مكتب التمثيل العمالي ببيروت، أشار إلي ما تم تحقيقه من إنجازات خلال يناير 2022، حيث تم اعتماد 7 عقود عمل، وتسوية شكوى واحدة وديا، وإحالة شكوى إلي القضاء ، حيث تلقى المكتب شكوتين عماليتين تقدم أصحابها للمكتب.
 
كما قام المكتب بـ 4  زيارة للجهات الحكومية المعنية، وزيارة ميدانية للمنشأت وأصحاب الأعمال، فضلا عقد لقاء واجتماع مع الجالية المصرية، وبلغ عدد حالات للموافقة على نقل 8 كفالات إلى كفيل جديد ، والرد علي 111 استشارة عمالية مقدمة للمكتب.

القوى العاملة

السفارة المصرية ببيروت

التمثيل العمالى بلبنان

المصريين العاملين بلبنان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

القوى العاملة: بدء التدريب المجانى على مهن التفصيل والسباكة بالوحدة المتنقلة بالدقهلية

الأربعاء، 09 فبراير 2022 10:55 ص

القوى العاملة: تعيين 1860 شابا وصرف 395 ألف جنيه للعمالة غير المنتظمة بالبحيرة

الأربعاء، 09 فبراير 2022 10:43 ص

القوى العاملة: تحصيل 1.8 مليون جنيه مستحقات 3 مصريين متوفين بالرياض

الأربعاء، 09 فبراير 2022 10:39 ص

القوى العاملة بالأقصر تنفذ تدريبات على الحرف المهنية لتوفير فرص عمل..فيديو

الأربعاء، 09 فبراير 2022 04:00 ص

القوى العاملة تنشر قصة نجاح " الأميرتان" نموذج لتشغيل المرأة بسوهاج

الثلاثاء، 08 فبراير 2022 08:49 ص

القوى العاملة: تعيين 389 شاباً واستخراج 399 شهادة قياس مستوى مهارة بالأقصر

الثلاثاء، 08 فبراير 2022 08:47 ص

مباحثات مصرية ليبية لتطوير منظومة الربط الإلكترونى للقوى العاملة

الإثنين، 07 فبراير 2022 05:27 م



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة