أعلنت قيادة عمليات بغداد اعتقال إرهابى وتدمير مضافة (وكر) تابعة لتنظيم "داعش" الإرهابي شمال العاصمة.
وأوضحت القيادة - في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) اليوم /الخميس/ - أن القوات العراقية تمكنت من اعتقال متهم مطلوب وفق أحكام المادة 4 / إرهاب، وذلك من خلال التدقيق وفق قاعدة البيانات في حاسبة المطلوبين للقضاء العراقي.
وأضافت أنه وفق معلومات دقيقة من جهاز الأمن الوطني مكتب شمال بغداد، وبالاشتراك مع قوة من استخبارات فرقة المشاة السادسة، تم تنفيذ مداهمة لمضافات عصابات داعش الإرهابية في منطقتي (الهورة، البو حوسة) شمال بغداد، عثر فيهما على قنبلة هاون عيار 120 ملم، و 3 حاويات بلاستيك مخبأة تحت الأرض، ضمن مناطق زراعية، تحتوي على مواد إعاشة تخص عناصر التنظيم الإرهابي.
ةأفاد مصدر أمني عراقي، الثلاثاء الماضى بمقتل وإصابة أربعة جنود فى انفجارعبوة ناسفة في صحراء "راوة" بمحافظة الأنبار غربي البلاد.
ونقلت قناة "السومرية نيوز" العراقية عن المصدر قوله: إن "عبوة ناسفة انفجرت على سيارة تابعة للجيش العراقي في صحراء راوة بمحافظة الأنبار، مما أسفر عن استشهاد جنديين اثنين وإصابة اثنين آخرين".
وكانت خلية الإعلام الأمني العراقي قد أعلنت، صباح اليوم، ضبط مواد "شديدة" الانفجار جنوبي العاصمة (بغداد).
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