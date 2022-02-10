وأوضحت القيادة - في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) اليوم /الخميس/ - أن القوات العراقية تمكنت من اعتقال متهم مطلوب وفق أحكام المادة 4 / إرهاب، وذلك من خلال التدقيق وفق قاعدة البيانات في حاسبة المطلوبين للقضاء العراقي.

وأضافت أنه وفق معلومات دقيقة من جهاز الأمن الوطني مكتب شمال بغداد، وبالاشتراك مع قوة من استخبارات فرقة المشاة السادسة، تم تنفيذ مداهمة لمضافات عصابات داعش الإرهابية في منطقتي (الهورة، البو حوسة) شمال بغداد، عثر فيهما على قنبلة هاون عيار 120 ملم، و 3 حاويات بلاستيك مخبأة تحت الأرض، ضمن مناطق زراعية، تحتوي على مواد إعاشة تخص عناصر التنظيم الإرهابي.