اليوم السابع
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الخميس، 10 فبراير 2022 09:42 م
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العثور على جثة طالبة مقتولة داخل مسكنها بأوسيم

الخميس، 10 فبراير 2022 09:32 م
العثور على جثة طالبة مقتولة داخل مسكنها بأوسيم أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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يكثف رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة إجراء التحريات لكشف ملابسات العثور على جثة طالبة بالصف الثالث الإعدادي، مصابة بجرح طعني نتيجة الاعتداء عليها بسلاح أبيض، ويستمع رجال المباحث لأقوال أفراد أسرتها، وفحص كاميرات المراقبة المحيطة بمنزل المجني عليها، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق. 
 
تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد العثور على جثة فتاة داخل مسكنها بمنطقة أوسيم، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء المعاينة والتحريات، وتم العثور على جثة طالبة بالصف الثالث الإعدادى، مصابة بجرح طعني.
 
استمع رجال المباحث لأقوال أفراد أسرتها، لكشف ملابسات مقتلها، وجارى تكثيف التحريات لكشف ملابسات الحادث، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق. 

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