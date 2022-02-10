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الطقس الآن.. سحب ممطرة على السواحل الشمالية والدلتا والحرارة بالقاهرة 11 درجة

الخميس، 10 فبراير 2022 09:49 ص
الطقس الآن.. سحب ممطرة على السواحل الشمالية والدلتا والحرارة بالقاهرة 11 درجة أمطار - أرشيفية
كتب محمود راغب

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كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن أخر صور الأقمار الصناعية، تشير إلى تفاصيل حالة الطقس الان ، حيث تتأثر البلاد برياح شمالية رطبة وباردة تؤثر على كافة الأنحاء الشمالية وتنشط علي مسطح البحر المتوسط مما يؤدي إلى ارتفاع الامواج؛ كما تزيد من الاحساس ببرودة الطقس. 
 
كما تتتكاثر السحب المتوسطة علي السواحل الشمالية والدلتا حتي القاهرة يصاحبها سقوط الأمطار تكون خفيفة الي متوسطة الشدة، والحرارة الآن علي القاهرة 11 درجة. 
 
ويشهد اليوم  الخميس، انخفاض فى درجات الحرارة، ليسود طقس بارد نهارا على القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء وشمال الصعيد، بارد على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى، معتدل على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد ،  شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء .
 
وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم يشهد أمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى، والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء ، وأمطار خفيفة على جنوب الوجه البحرى والقاهرة الكبرى، واضطراب بالملاحة البحرية على البحر المتوسط وارتفاع الأمواج هناك ل 4 أمتار .
 
وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الخميس:  القاهرة العظمى 16 درجة والصغرى 10 درجة، والإسكندرية العظمى 16 والصغرى 12 درجة، ومطروح العظمى 16 درجة والصغرى 11 درجة، وسوهاج العظمى 16 درجة والصغرى 07 درجة، وقنا العظمى 17 درجة والصغرى 07 درجة، وأسوان العظمى 19 درجة والصغرى 08 درجة، وسانت كاترين العظمى 13 درجات والصغرى 00 .

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