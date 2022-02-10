الصين تعتزم إطلاق 6 رحلات مأهولة إلى الفضاء لاستكمال بناء محطتها الفضائية

بكين (أ ش أ)

تخطط الصين لإطلاق 6 رحلات فضائية مأهولة خلال العام الجارى، لاستكمال بناء محطتها الفضائية ومشاهدة أول رحلة لصاروخ لونغ مارش-6 أيه، وهو أول صاروخ حامل في البلاد يعمل بمحرك صلب وسائل.

وذكرت وكالة (شينخوا) الصينية، أن ذلك الكشف جاء على لسان ما تاو نائب مدير إدارة الفضاء بشركة علوم وتكنولوجيا الفضاء الصينية.

وقالت الوكالة إن الصين نفذت 55 مهمة إطلاق فضائية خلال العام الماضي، حيث احتل هذا الرقم المرتبة الأولى في العالم، وبلغ إجمالي حمولتها من المركبات الفضائية التي تم إطلاقها 191.19 طن بزيادة قدرها 85.5 في المائة على أساس سنوي.

وأضافت أنه في عام 2021، شهد العالم 146 عملية إطلاق فضائي، وهو أعلى رقم منذ عام 1957، حيث تم إطلاق 1846 مركبة فضائية في الفضاء.

وأشارت إلى أن الولايات المتحدة نفذت 51 مهمة إطلاق فضائية في عام 2021، وبلغ إجمالي حمولة المركبات الفضائية التي تم إطلاقها 403.34 طن.