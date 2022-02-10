اليوم السابع
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الخميس، 10 فبراير 2022 12:46 م
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الصحة تطلق موقعا إلكترونيا لتسهيل خدمات مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

الخميس، 10 فبراير 2022 12:16 م
الصحة تطلق موقعا إلكترونيا لتسهيل خدمات مبادرة إنهاء قوائم الانتظار الصحة تطلق موقع الكترونى لتسهيل خدمات مبادرة انهاء قوائم الانتظار
كتب وليد عبد السلام

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كشفت وزارة الصحة والسكان عن إنشاء موقع إلكترونى لمبادرة رئيس الجمهورية لإنهاء قوائم انتظار الحالات الحرجة والعاجلة تسهيلا فيدعمليات التسجيل للعلاج مع المرضى.
 
وقالت وزارة الصحة والسكان: من أجل التسهيل على المواطنين الذين يحتاجون لتدخلات جراحية عاجلة، تم إطلاق مبادرة رئيس الجمهورية لإنهاء قوائم الانتظار، لتقديم خدمة طبية متكاملة ومجانية لهم.
 
وتابعت وزارة الصحة والسكان من خلال منشور اليوم: يمكن التسجيل في المبادرة عن طريق الموقع الإلكتروني:
http://wlms.smcegy.com/
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الصحة

قوائم الانتظار

الحالات الحرجة

المستشفيات

اليوم السابع بلس

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