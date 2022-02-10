الصحة تطلق حملة تنشيطية لتقديم خدمات الصحة الإنجابية بالمجان بالمحافظات

كتب وليد عبد السلام

أطلقت وزارة الصحة والسكان، حملة تنشيطية لتقديم خدمات ووسائل تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية «مجانا» بجميع محافظات الجمهورية، تحت شعار "حقك تنظمى"، خلال الفترة من 13 شهر فبراير الجاري وحتى يوم 10 مارس المقبل.

يأتى ذلك ضمن الحملات الدورية التي تجريها الوزارة لضبط معدلات الزيادة السكانية فى إطار الاهتمام بصحة وتنمية الأسرة وتحقيق رؤية مصر 2030.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه سيتم تنفيذ الحملة في جميع محافظات الجمهورية، شاملة المناطق النائية والمحرومة من الخدمة، بالإضافة إلى القرى والمناطق التي يتم بها تنفيذ مبادرة رئيس الجمهورية (حياة كريمة)، وذلك على مرحلتين، الأولى من يوم 13 وحتى 24 فبراير، بمحافظات الجيزة، والفيوم، والإسكندرية، وبني سويف، والدقهلية، وكفر الشيخ، وأسيوط، وقنا، وأسوان، والوادي الجديد، وجنوب سيناء.

وأضاف "عبدالغفار" أنه سيتم إطلاق المرحلة الثانية للحملة يوم 27 فبراير وتستمر حتى يوم 10 مارس بمحافظات القاهرة، والقليوبية، والمنوفية، والغربية، والشرقية، والبحيرة، ودمياط، والإسماعيلية، والسويس، وبورسعيد، ومرسى مطروح، والبحر الأحمر، وسوهاج، والأقصر، وشمال سيناء، لافتًا إلى أن الحملة تهدف إلى تقديم خدمات ووسائل تنظيم الأسرة بالمجان، بالإضافة إلى دعم السيدة المصرية ورفع الوعي الصحي للأسرة المصرية.

وأكد "عبدالغفار" أنه سيتم توفير مجموعة متميزة من وسائل تنظيم الأسرة الآمنة والفعالة بالمجان لرفع معدلات استخدام وسائل تنظيم الأسرة، وذلك من خلال فرق مدربة، وأخصائي النساء والتوليد، لتوقيع الكشف الطبي، لافتًا إلى أنه يتم صرف وسائل تنظيم الأسرة عن طريق الوحدات الثابتة والمراكز الحضرية والمستشفيات العامة والمركزية ومراكز رعاية الأمومة والطفولة، ومن خلال العيادات المتنقلة التي تقدم الخدمة في المناطق النائية .

ومن جانبه، أشار الدكتور حسام عباس، رئيس قطاع السكان وتنظيم الأسرة، إلى أن الحملة تقدم الخدمات التوعوية ضمن مبادرة " أيامنا أحلى" لرفع الوعي الصحي للشرائح العمرية والمجتمعية المختلفة، من خلال التوعية بأهمية تنظيم الأسرة ومردوده على صحة الأم والطفل، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي للوقاية من فيروس كورونا، وذلك بالتنسيق مع مديريات التعليم، والجمعيات الأهلية، والمجالس المحلية.

ونوه "عباس" إلى أنه سيتم إقامة معارض لنوادي المرأة أثناء الحملة لتنمية قدراتها الذاتية وإكسابها المزيد من الخبرات؛ مما يساعد على تمكينها اقتصاديا، حيث يتم من خلالها عرض المشغولات اليدوية ومصنوعات الجلود وأعمال الخياطة والتريكو التي تقوم المنتفعات بإنتاجها بعد تدريبهن من خلال مسئولات نوادي المرأة، وذلك إيماناً بأهمية دعم تنمية المرأة ورفع المستوى الاقتصادي للأسر المصرية ورفع قدرة المرأة على اتخاذ القرار خاصةً قرار الإنجاب، وضمن أهداف تحسين الخصائص السكانية.