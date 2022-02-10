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الشهادة الاعدادية.. تعليم البحر الأحمر: إعلان النتيجة منتصف الأسبوع المقبل

الخميس، 10 فبراير 2022 11:42 ص
الشهادة الاعدادية.. تعليم البحر الأحمر: إعلان النتيجة منتصف الأسبوع المقبل جولة مدير تعليم البحر الأحمر علي أعمال كنترول الاعدادية
البحر الأحمر- عماد عرفة

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قال هشام منير، وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحر الأحمر، أنه سيتم الإعلان عن نتيجة الترم الأول للشهادة الإعدادية منتصف الأسبوع المقبل بعد الانتهاء من أعمال التصحيح.

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحر الأحمر، أن مازالت عمليت التصحيح تجرى وعقب الانتهاء منها سيتم عملية المراجعة وعقب توقيعها من المحافظ سيتم الإعلان عنها.

كان تفقد هشام منير وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحر الأحمر أعمال لجنة النظام والمراقبة للشهادة الإعدادية للإطمئنان علي إنتظام أعمال التصحيح وتقدير الدرجات ، ومدي توافر التيسيرات اللازمة لعمل اللجان وفق التعليمات والقرارات الوزارية المنظمة.

كما أكد على الالتزام على الإجراءات الإحترازية والوقائية حرصاً على سلامة القائمين والمشاركين في أعمال الكنترول، رايقه خلال تفقد أعمال الكنترول فايزة أحمد مدير عام التعليم العام، و عبد الباسط بدران مدير عام الشئون القانونية، و محمود تاج مدير مكتب مدير المديرية.

كما أكد وكيل الوزارة علي مراعاة الدقة والتأني في العمل لصالح الطلاب وإعطائه حقه كاملاً مع مراعاة القواعد والمعايير اللازمة من الشفافية، وضرورة الإلتزام بتعليمات رئيس اللجنة ورؤساء الحجرات، مشدداً على عدم إصطحاب التليفون المحمول نهائياً داخل اللجنة.

وأثني وكيل التعليم علي العاملين بلجنة النظام والمراقبة وعلي الجهد المبذول والأداء المتميز وإلتزام السادة المصححين، مشيرا أن فور الإنتهاء من التصحيح والمراجعة سوف تُعرض النتيجة علي محافظ البحر الأحمر لإعتمادها ونشرها علي الموقع الرسمي لمديرية التربية والتعليم.


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