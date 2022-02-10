السيطرة على حريق بمطعم كباب وكفتة فى بورسعيد

بورسعيد - محمد عزام

نجح رجال الحماية المدنية بمحافظة بورسعيد، مساء اليوم الأربعاء، في السيطرة على حريق نشب بمطعم كباب وكفتة بشارع الثلاثيني نطاق حي العرب.

تلقت الحماية المدنية إخطارًا يفيد باندلاع حريق داخل مطعم كباب وكفتة في شاع الثلاثيني، فتوجه رجال الإطفاء، برئاسة المقدم هاني المهدي، رئيس قسم الإطفاء، إلى مكان البلاغ، وتمكنوا من السيطرة على الحريق وإخماده بواسطة سيارتي إطفاء قبل انتقاله إلى مناطق مجاورة.

وتحرر محضر بالواقعة، وجاري استكمال الإجراءات القانونية اللازمة، وحصر التلفيات المادية، والوقوف على ملابسات الحادث.