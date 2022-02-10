السجن 7 سنوات لعاملة بعد التعدى على صاحب كافيه وسرقته بمساعدة صديقها بالبحر الأحمر

البحر الأحمر - عماد عرفة

قررت محكمة جنايات البحر الأحمر، اليوم، الخميس، برئاسة المستشار عبد الجليل مفتاح، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أحمد فاروق ومحمد القاياتي، وأمانة سر خالد عبد العظيم وأسامة الرشيدي، بالسجن 7 سنوات لعاملة مساج بفندق سياحي وصديق لها، لقيامهما بالتعدى على صاحب كافيه بالغردقة، وسرقة كارت الفيزا الخاص به وأمواله والتعدى عليه بالضرب واحتجازه دون وجه حق، والتعدى على حرمة الحياة الخاصة به بتصويره عاريا من ملابسه وإفشاء الصور.

ترجع تفاصيل تلك الواقعة عندما تبلغ لقسم أول الغردقة بلاغا من صاحب كافيه بالتعرف على إحدى السيدات من خلال الحصول علي رقم تليفونها، من أحد الأشخاص، ومن خلال الاتصالات التليفونية التي تمت بينهما، تم استدراجه لإحدى الوحدات السكنية بشارع المدارس بالغردقة، وفور دخوله للعقار فوجئ بوجود شخص ادعى أنه زوج المتهمة، وتعدى عليه بالضرب، وتقييد حركته وتوثيقه بالحبال، وتكميم فمه بالبلاستر، وأجبره على خلع ملابسه وتصويره والاستيلاء على أمواله باستخدام الفيزا كارت، وتم احتجازه وإحداث إصابات في وجهه ومناطق متفرقة من جسده.

وتمكنت مباحث قسم أول الغردقة من إلقاء القبض على المتهمة وصديقها، واعترفا بارتكاب الواقعة، وقدما مبلغ 46 ألف جنيه، مؤكدين أن باقي المبلغ تم إنفاقه، كما تحفظت النيابة على تليفون المتهمة الذي تم إرساله لفحصه من جانب العمليات الفنية بوزارة الداخلية، وتبين احتواؤه على صور ومقاطع فيديو للمجني عليه.

وأكدت تحريات مباحث قسم أول الغردقة صحة الواقعة، فقررت النيابة حبس المتهمين 4 أيام علي ذمة التحقيقات، والتجديد لهما حتي صدر قرار إحالتهما للمحاكمة الجنائية، وصدر حكم اليوم.