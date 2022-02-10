الدفاع الروسية تعلن انطلاق تدريبات لقوات الردع السريع من روسيا وبيلاروسيا

كتب وكالات

قالت وزارة الدفاع الروسية، إن روسيا وبيلاروس بدأتا مناورات عسكرية مشتركة تحت اسم "عزيمة الاتحاد 2022".

وأضافت الوزارة، فى بيانها: "بدأت فى 10 فبراير، فى ساحات التدريب العسكرية البيلاروسية، المناورات الروسية- البيلاروسية المشتركة تحت اسم عزيمة الاتحاد 2022، وذلك فى إطار المرحلة الثانية من اختبار قوات الرد السريع فى الدولة الاتحادية".

وبحسب "روسيا اليوم"، تتم هذه المناورات للتدرب على تنفيذ مهام "التصدى للعدوان الخارجى من خلال القيام بعملية دفاعية، وكذلك لمكافحة الإرهاب وحماية مصالح دولة الاتحاد".

وسيتم خلال تنفيذ "عزيمة الاتحاد" تعزيز الأمن على حدود الدولة لمنع تغلغل الجماعات المسلحة وإغلاق قنوات نقل الأسلحة والذخيرة.

وخلالها سيقوم العسكريون من الدولتين، بالبحث عن التشكيلات المسلحة غير الشرعية ومجموعات التخريب والاستطلاع للعدو المفترض وتدميرها.