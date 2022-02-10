الحكومة اللبنانية تكلف أمينًا عامًا جديدًا للمجلس الأعلى للدفاع

بيروت /أ ش أ/

قرر مجلس الوزراء اللبنانى تكليف العميد محمد المصطفى أمينًا عامًا للمجلس الأعلى للدفاع، والعميد بيار صعب عضوًا فى المجلس العسكري، كما كلف المجلس زياد نصر القيام بمهام مفوض الحكومة لدى مجلس الإنماء والإعمار بالوكالة.

جاء ذلك خلال جلسة مجلس الوزراء التى عقدت اليوم بقصر الرئاسة ببعبدا برئاسة رئيس الجمهورية ميشال عون، وبحضور رئيس الوزراء نجيب ميقاتى والوزراء، والتى تم خلالها إقرار مشروع قانون موازنة العام الحالى وقرر إحالتها لمجلس النواب.

كما وافق المجلس، خلال جلسته اليوم، على استفادة المتعاقدين، بمختلف مسمياتهم، فى وزارة التربية والتعليم العالي، ببدل نقل يومى عن 3 أيام أسبوعيًا كحد أقصى على ألا يقل عدد حصص التدريس اليومية عن 3 حصص خلال كل أسبوع.

واتخذ المجلس، قرارًا بتمديد العمل بقرار إعطاء المساعدة الاجتماعية التى توازى نصف راتب، على أن تعطى للعاملين الذين يلتزمون الحضور فى الدوام الرسمى العادى ابتداءً من اليوم.