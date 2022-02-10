اليوم السابع
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الخميس، 10 فبراير 2022 11:02 م
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الجيش اللبنانى يتسلم آليات عسكرية وأجهزة هدية من اليونيفيل

الخميس، 10 فبراير 2022 10:10 م
الجيش اللبنانى يتسلم آليات عسكرية وأجهزة هدية من اليونيفيل عناصر من الجيش اللبنانى
بيروت أ ش أ

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تسلم الجيش اللبنانى، عدد من الآليات عسكرية والأجهزة الإليكترونية للإدارة كهدية من قوة الأمم المتحدة المؤقتة فى لبنان (اليونيفيل)، وذلك خلال حفل أقيم فى الناقورة جنوبى لبنان مقر قيادة اليونيفيل.

 

حضر الحفل قائد قطاع جنوب الليطانى العميد الركن مارون القبياتى ممثلا لقائد الجيش العماد جوزاف عون، وقائد قوة الأمم المتحدة المؤقتة فى لبنان اللواء سيتفانو ديل كول، إلى جانب عدد من الضباط.

 

وفى الختام، شكر العميد الركن القبياتى باسم العماد قائد الجيش قائد قوة الأمم المتحدة المؤقتة فى لبنان على هذه الهدية، ثم قدم له درعا تذكاريا تقديرا لجهوده فى دعم الجيش والمساهمة فى حفظ الأمن والاستقرار فى جنوب لبنان.

 

على صعيد متصل، استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون فى مكتبه باليرزة السفيرة الأسترالية فى لبنان ريبيكا جريندلاى فى زيارة وداعية لمناسبة انتهاء مهامها فى لبنان يرافقها الملحق العسكرى الأسترالي.

 


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