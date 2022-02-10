الجيش الر وسى يعلن عن إجراء تدريبات فى البحر الأسود

وكالات الأنباء

أعلن الجيش الروسى أنه سيجرى تدريبات فى البحر الأسود بمشاركة مجموعات سفن تكتيكية.

وأكد أسطول البحر الأسود فى بيان صدر اليوم الخميس، ونقلته "روسيا اليوم"، أن التدريبات مخطط لها بشكل مسبق، لافتا إلى أن كاسحتى الألغام "فالينتين بيكول" و"اللواء البحري زاخاريين" نفذتا مهام تدريبية ضمن إطار التحضيرات لها.

وتابع البيان أن كاسحات أسطول البحر الأسود فى المرحلة القادمة ستعمل على تأمين التدريبات الجديدة من الألغام.

ويأتي ذلك عقب إعلان أسطول البحر الأسود عن إتمام مجموعة تضم ست سفن إنزال كبيرة تابعة للأسطول الشمالي وأسطول بحر البلطيق الروسيين رحلتها من المتوسط إلى البحر الأسود ووصولها إلى مدينة سيفاستوبل.

وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت في 20 يناير الماضي عن إطلاق سلسلة مناورات بحرية بمشاركة أكثر من 140 سفينة وقاربا وأكثر من 10 آلاف عسكري.