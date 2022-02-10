التعليم توجه المدارس بالحفاظ على الإجراءات الاحترازية مع عودة الترم الثانى

محمود طه حسين

بدأت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، الاستعداد لعودة الدراسة بالفصل الدراسى الثانى المقرر لها 19 فبراير الجارى، حيث وجهت المديريات بتحقيق الانضباط بالمدارس وتطبيق الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية لجميع العاملين والطلاب داخل المدرسة وضرورة التشديد على توافر المطهرات داخل دورات المياه.



وأوضحت الوزارة، أنه يتم توزيع جدول الحصص الأسبوعى على المعلمين قبل بداية الفصل الدراسى الثانى بفترة كافية ويقوم الزملاء بالتوقيع بالعلم، ويتم توزيع الإشراف اليومى من قبل إدارة المدرسة على المعلمين بصورة عادلة وتوضع لوحة بالإشراف فى مكان ظاهر بالمدرسة، على أن يقوم المعلم المشرف على المادة بمتابعة استعداد المعلمين للفصل الدراسي الثاني ودفاتر التحضير وتجهيزها بالشكل المناسب و توزيع المنهج والأهداف العامة للمادة.



وأشارت الوزارة إلى أنه تقوم المدرسة بتحديد أيام وساعات استقبال أولياء الأمور في الحالات العادية عدا حالات الطوارى، وعدم السماح لأي زائر بالدخول دون التوقيع بدفتر الأمن والإطلاع على هويته وسبب الزيارة وعدم مغادرة فرد الأمن المتواجد على البوابة إلا بخروج المشرف وتسليم الدفتر إلى مشرف وتسليمه لإدارة المدرسة، مشيرة إلى أن الأمن تكون مهمة فرد الأمن استقبال الزوار وتوجيههم وعدم السماح لهم بالدخول إلى فصول المدرسة أو الصعود للأدوار أو اجتياز الأفنية المدرسية دون المرور على مدير المدرسة أو الوكيل أو المشرف المخلص حسب الزيارة.



الجدير بالذكر أن إجازة نصف العام الدراسى تنتهى 17 فبراير الجارى وتبدأ الدراسة بالفصل الدراسى الثانى 19 فبراير الجارى.















