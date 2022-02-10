"التضامن": حافز إيجابى لكل سيدة حصلت على شهادة محو الأمية

كتب محمد شرقاوى

قال الدكتور صلاح هاشم، مستشار وزيرة التضامن للسياسيات الاجتماعية، إن الوزارة قامت على تقديم حافز إيجابي لكل سيدة حصلت على شهادة محو الأمية كالإعفاء من 50% من القروض، مضيفًا أن الفتاة التي تمحوا أمية 10 أشخاص تحصل على شهادة الخدمة العامة.

وأضاف خلال مداخلة مع برنامج نون القمة المذاع على قناة "أكسترا نيوز"، أن الوزارة أعلنت أن هناك مبادرة لمحو الأمية ضمن برنامج تكافل وكرامة، لافتا إلى أن السيدات اللاتي تتولى المناصب القيادية نسبتهم 50%.

وأوضح أن الدولة تقدم منظومة متكاملة للأولى بالرعاية، ولا يحصل المواطن على هذه المزايا إلى أن يكون المواطن يقرأ ويكتب، مضيفا أن هناك تكريسًا لمبدأ العدالة الاجتماعية، وكذلك تحقيق المزايا التي تقدمها الدولة للمواطنين.