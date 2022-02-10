التجهيز لتوزيع 6 تجمعات تنموية للمستفيدين منها بمناطق مركز نخل فى وسط سيناء

شمال سيناء ـ محمد حسين

بدأت الاستعدادات فى نطاق مركز نخل بوسط سيناء، لتسليم 6 تجمعات تنموية جديدة للمستفيدين منها .

قال محسن سالم رئيس مركز ومدينة نخل ، ان لجنة برئاسته قامت بمعاينة اراضي التجمعات التنموية وآبار المياه الجوفية بمركز نخل، للوقوف علي جاهزيتها قبل تسليم التجمعات التنموية في اعياد المحافظة في ابريل القادم، وفقا للقرعة التي تم إجراؤها .

اضاف انه سيتم توزيع منزل كامل التشطيب والمرافق علي مساحة 200 متر، وقطعة ارض 5 أفدنة لكل من رست عليه القرعة لعدد 6 تجمعات بمركز نخل في قرى صدر الحيطان و النثيله ومدينة نخل، و قرية التمد .

واشار إلى أن التجمعات تشتمل على كافة المرافق من شبكة مياه تتغذى من محطة تحلية، وشبكة صرف صحي ومدرسة ومسجد ودار مناسبات، ومركز شباب ووحدة صحية وسوق تجاري لخدمة ساكني التجمع، لافتا إلى انه تفقد أعمال إنشاءات مركز البحوث الزراعية بقرية النثيله بالتجمع التنموي، ويحتوي على محطة تحلية مياه ومعصرة زيتون ومبني إداري ومظلة تجميع حاصلات زراعيه، وقاعة مؤتمرات ومجمع خدمات ترفيهية للجان العلمية والزائرين ومسجد واستراحة عاملين ووحدة صحية، وتم التنفيذ بنسبة 70% ، والهدف من إنشاء المركز خدمة التجمعات التنموية بوسط سيناء.