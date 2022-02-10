اليوم السابع
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البيت الأبيض: هاريس تشارك فى مؤتمر ميونخ للأمن

الخميس، 10 فبراير 2022 03:00 ص
البيت الأبيض: هاريس تشارك فى مؤتمر ميونخ للأمن كامالا هاريس نائبة الرئيس الأمريكى جو بايدن
واشنطن أ ش أ

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أكد البيت الأبيض، أن نائبة الرئيس الأمريكي، كامالا هاريس، ستتوجه إلى ألمانيا للمشاركة فى مؤتمر ميونخ للأمن الذى يعقد فى الفترة من 18 إلى 20 فبراير الجارى.

 

وجاء فى بيان صدر عن البيت الأبيض: "ستتوجه نائبة الرئيس كامالا هاريس إلى ميونخ فى ألمانيا لحضور مؤتمر ميونخ للأمن".

 

وأضاف أن ارتباطات نائبة الرئيس فى ميونيخ "ستظهر التزامنا الحديدى تجاه حلفائنا فى الناتو، وتعيد تأكيد اهتمامنا المشترك بدعم المبادئ التى قام عليها السلام والأمن الأوروبيان منذ الحرب العالمية الثانية، وتؤكد التزامنا بسيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها " .

 

يذكر أن مؤتمر ميونخ للأمن هو مؤتمر يعقد سنويًا لبحث التحديات الحالية والمستقبلية للسياسة الأمنية الدولية.

 


البيت الأبيض

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مؤتمر ميونخ للأمن

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