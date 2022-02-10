البرلمان الجزائرى يؤكد اعتزام بلاده تعزيز الشراكة مع الأمم المتحدة فى محاربة الإرهاب

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أكد إبراهيم بوغالى رئيس المجلس الشعبى الوطنى (الغرفة الأولى من البرلمان الجزائري) استعداده لتعزيز الشراكة مع منظمة الأمم المتحدة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، والارتقاء بالعمل والدبلوماسية البرلمانية، وكذلك مرافقة برنامج الأمم المتحدة فى محاربة الهجرة، التطرف والإرهاب.

جاء ذلك خلال استقبال رئيس المجلس الشعبى الجزائري، بمقر المجلس، للسفير والمنسق المقيم لمنظمة الأمم المتحدة بالجزائر ألخاندرو الفاريز .

وتطرق بوغالي، خلال هذا اللقاء، إلى "العلاقات التاريخية الوطيدة والمميزة التى تربط بين الجزائر ومنظمة الأمم المتحدة"، مشيرا إلى أن "الجزائر تعتبر رائدة من خلال تجاربها فى التنمية المستدامة خاصة ما يتعلق بالتكفل بالمرأة فى الوسط الريفى ومحو الأمية".

كما أكد رئيس الغرفة الأولى من البرلمان الجزائرى ضرورة بحث آليات تطوير فرص جديدة للتنسيق المشترك والتعاون الدائم بين الطرفين.

من جانبه، تطرق السفير الأممى إلى واقع تطور التعاون مع الجزائر، مؤكدًا استعداده لتعبئة مختلف برامج الأمم المتحدة لمرافقة الجزائر فى مساعيها لدعم التطور الاقتصادى والاجتماعي، وبلوغ أهداف التنمية المستدامة ورفع مستوى الشراكة لاسيما فيما يتعلق بتعزيز العمل البرلماني.