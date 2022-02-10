اليوم السابع
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الخميس، 10 فبراير 2022 01:56 م
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الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 12 فلسطينيًا فى الضفة الغربية

الخميس، 10 فبراير 2022 01:18 م
الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 12 فلسطينيًا فى الضفة الغربية الاحتلال الإسرائيلى - صورة أرشيفية
أ.ش.أ

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اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، 12 مواطنا فلسطينيا، من ضمنهم طفلان، في محافظات الضفة الغربية المحتلة. 

وقالت مصادر أمنية فلسطينية في محافظة بيت لحم الواقعة جنوب الضفة، في تصريحات صحفية، إن قوات الاحتلال اعتقلت الطفلين إبراهيم حسين صلاح (15 عامًا)، ويامن أشرف صلاح (15 عامًا)، من بلدة الخضر، فيما اعتقلت من رام الله بوسط الضفة، خمسة فلسطينيين. 

وفي نابلس شمالا، اعتقلت قوات الاحتلال عمار العموري من حي العامرية، وعمار راغب صلاح من قرية برقة. 
وقالت مصادر بالقدس إنه تم اعتقال فتى من حي رأس العامود، وشاب من بلدة عناتا شمال شرق المدينة. 

وفي جنين الواقعة بشمال الضفة، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الأسير المحرر سائد ثابت محمد أبوعبيد ، عقب محاصرة منزله ببلدة كفر قود جنوب المدينة. 

وتعمد قوات الاحتلال إلى إعادة اعتقال الأسرى المحررين وذويهم من باب التضييق عليهم. 

 


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فلسطين

اسرائيل

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بيت لحم

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