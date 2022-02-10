الإحصاء: ارتفاع معدل التضخم الشهري (1.0%) لشهر يناير 2022

كتب مدحت عادل

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ، أن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية بلغ (119.1) نقطة لشهر يناير 2022، مسجلاً بذلك ارتفاعاُُُُُ قدره (1.0%) عن شهر ديسمبر 2021.

وترجع أهم أسباب هذا الارتفاع إلى ارتفاع أسعار مجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة (14.7%)، مجموعة الخضروات بنسبة (4.3%)، مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (2.5%)، مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (2.3%)، مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (2.0%)، مجموعة الزيوت والدهون بنسبة (0.5%)، مجموعة الايجار المحتسب للمسكن بنسبة (0.5%)، مجموعة الكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى بنسبة (0.2%)، مجموعة السلع والخدمات المستخدمة في صيانة المنزل بنسبة (0.6%)، مجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة (1.1%)، مجموعة خدمات المستشفيات بنسبة (0.5%)، مجموعة المنتجات والاجهزة والمعدات الطبية بنسبة (0.1%)، مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة (0.8%).

جاء هذا بالرغم من انخفاض أسعار مجموعة الفاكهة بنسبة (-0.2%)، مجموعة خدمات النقل بنسبة (-0.3%)، و سجل معدل التضـخم السنوي لإجمالي الجمهورية (8.0%) لشهر يناير 2022 مقابل (4.8%) لنفس الشهـر من العام السابق.

أولاً: التغيــر الشهــرى (شهــر يناير 2022 مقارنة بشهـر ديسمبر 2021): 1- سجل قسم الطعام والمشروبات ارتفاعاً قدره (2.6%) وتأتى التغييرات نتيجة للآتي:

• ارتفاع أسعار مجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة (14.7%). • ارتفاع أسعار مجموعة الخضروات بنسبة (4.3%).

• ارتفاع أسعار مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (2.5%).

• ارتفاع أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (2.3%). • ارتفاع أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (2.0%).

• ارتفاع أسعار مجموعة الزيوت والدهون بنسبة (0.5%)، هذا بالرغم من انخفاض أسعار مجموعة الفاكهة بنسبة (-0.2%).

2- سجل قسم المشروبات الكحولية والدخان ارتفاعاً قدره (0.1%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الدخان بنسبة (0.1%).

3- سجل قسم الملابس والاحذية ارتفاعاً قدره (0.3%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة (0.3%).

4- سجل قسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود ارتفاعاً قدره (0.4%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الايجار المحتسب للمسكن بنسبة (0.5%)، مجموعة الكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى بنسبة (0.2%).

5- سجل قسم الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة ارتفاعاً قدره (0.5%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة السلع والخدمات المستخدمة في صيانة المنزل بنسبة (0.6%).

6- سجل قسم الرعاية الصحية ارتفاعاً قدره (0.4%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة (1.1%)، مجموعة خدمات المستشفيات بنسبة (0.5%)، مجموعة المنتجات والاجهزة والمعدات الطبية بنسبة (0.1%).

7- سجل قسم النقل والمواصلات انخفاضاً قدره (-0.1%) بسبب انخفاض أسعار مجموعة خدمات النقل بنسبة (-0.3%).

8- سجل قسم الثقافة والترفيه ارتفاعاً قدره (0.1%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الصحف والكتب والادوات الكتابية بنسبة (0.1%).

9- سجل قسم المطاعم والفنادق ارتفاعاً قدره (0.8%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة (0.8%).

10- سجل قسم السلع والخدمات المتنوعة ارتفاعاً قدره (0.3%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة العناية الشخصية بنسبة (0.5%)