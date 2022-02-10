اليوم السابع
Ads
الخميس، 10 فبراير 2022 10:12 ص
أكرم القصاص
الرئيسية اقتصاد وبورصة

الإحصاء: ارتفاع معدل التضخم الشهري (1.0%) لشهر يناير 2022

الخميس، 10 فبراير 2022 09:07 ص
الإحصاء: ارتفاع معدل التضخم الشهري (1.0%) لشهر يناير 2022 اللواء خيرت بركات رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء
كتب مدحت عادل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ، أن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية بلغ (119.1) نقطة لشهر يناير 2022، مسجلاً بذلك ارتفاعاُُُُُ قدره (1.0%) عن شهر ديسمبر 2021.

وترجع أهم أسباب هذا الارتفاع إلى ارتفاع أسعار مجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة (14.7%)، مجموعة الخضروات بنسبة (4.3%)، مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (2.5%)، مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (2.3%)، مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (2.0%)، مجموعة الزيوت والدهون بنسبة (0.5%)، مجموعة الايجار المحتسب للمسكن بنسبة (0.5%)، مجموعة الكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى بنسبة (0.2%)، مجموعة السلع والخدمات المستخدمة في صيانة المنزل بنسبة (0.6%)، مجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة (1.1%)، مجموعة خدمات المستشفيات بنسبة (0.5%)، مجموعة المنتجات والاجهزة والمعدات الطبية بنسبة (0.1%)، مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة (0.8%).

جاء هذا بالرغم من انخفاض أسعار مجموعة الفاكهة بنسبة (-0.2%)، مجموعة خدمات النقل بنسبة (-0.3%)، و سجل معدل التضـخم السنوي لإجمالي الجمهورية (8.0%) لشهر يناير 2022 مقابل (4.8%) لنفس الشهـر من العام السابق.

أولاً: التغيــر الشهــرى (شهــر يناير 2022 مقارنة بشهـر ديسمبر 2021): 1- سجل قسم الطعام والمشروبات ارتفاعاً قدره (2.6%) وتأتى التغييرات نتيجة للآتي:

• ارتفاع أسعار مجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة (14.7%). • ارتفاع أسعار مجموعة الخضروات بنسبة (4.3%).

• ارتفاع أسعار مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (2.5%).

• ارتفاع أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (2.3%). • ارتفاع أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (2.0%).

• ارتفاع أسعار مجموعة الزيوت والدهون بنسبة (0.5%)، هذا بالرغم من انخفاض أسعار مجموعة الفاكهة بنسبة (-0.2%).

2- سجل قسم المشروبات الكحولية والدخان ارتفاعاً قدره (0.1%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الدخان بنسبة (0.1%).

3- سجل قسم الملابس والاحذية ارتفاعاً قدره (0.3%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة (0.3%).

4- سجل قسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود ارتفاعاً قدره (0.4%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الايجار المحتسب للمسكن بنسبة (0.5%)، مجموعة الكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى بنسبة (0.2%).

5- سجل قسم الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة ارتفاعاً قدره (0.5%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة السلع والخدمات المستخدمة في صيانة المنزل بنسبة (0.6%).

6- سجل قسم الرعاية الصحية ارتفاعاً قدره (0.4%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة (1.1%)، مجموعة خدمات المستشفيات بنسبة (0.5%)، مجموعة المنتجات والاجهزة والمعدات الطبية بنسبة (0.1%).

7- سجل قسم النقل والمواصلات انخفاضاً قدره (-0.1%) بسبب انخفاض أسعار مجموعة خدمات النقل بنسبة (-0.3%).

8- سجل قسم الثقافة والترفيه ارتفاعاً قدره (0.1%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الصحف والكتب والادوات الكتابية بنسبة (0.1%).

9- سجل قسم المطاعم والفنادق ارتفاعاً قدره (0.8%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة (0.8%).

10- سجل قسم السلع والخدمات المتنوعة ارتفاعاً قدره (0.3%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة العناية الشخصية بنسبة (0.5%)


جهاز الإحصاء

الإحصاء

اخبار الإقتصاد

التضخم الشهرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة