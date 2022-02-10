اعرف مصير طالب بمنطقة الزيتون متهم بممارسة أعمال النصب عبر الإنترنت

كتب سليم على

نجحت أجهزة الأمن فى ضبط أحد الأشخاص، لاتهامه بمزاولة أعمال النصب على راغبى الحصول على وظائف من خلال موقع "فيس بوك" وتطبيق "واتس آب" فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بقطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بتضرر عدد من المواطنين من قيام (أحد الأشخاص "مجهول") بتدشين العديد من الإعلانات عن وظائف شاغرة عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" وتطبيق محادثات "واتس آب"، ليتسنى له التحصل منهم على بيانات وصور شخصية كمصوغات للتعيين، فضلاً عن تحويلهم مبالغ مالية له بدعوى كونها رسوم إدارية لتأدية الاختبارات المؤهلة للتعيين بتلك الوظائف بخلاف الحقيقة.

بالفحص تبين أن وراء ارتكاب ذلك النشاط المؤثم (طالب، مقيم بدائرة قسم شرطة الزيتون بالقاهرة)، وقيامه بارتكاب 24 واقعة بذات الأسلوب بالعديد من المحافظات على مستوى الجمهورية، وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القاهرة تم إستهداف المذكور وضبطه، وعُثر بحوزته على (عدد 3 هواتف محمولة "بفحصهم تبين وجود دلائل تُشير إلى نشاطه الإجرامى" بمواجهته إعترف بإرتكابه تلك الوقائع بقصد النصب على ضحاياه والتحصل منهم على مبالغ مالية.

وفى السطور التالية نرصد العقوبة التى ينتظرها المتهمة:

يواجه المتهم فى تلك الواقعة تهمة النصب والاحتيال، وتنظر أمام محكمة الجنح. يقول المشرع، يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أى متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها أما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو احداث الأمل بحصول ربح وهمى أو تسديد المبلغ الذى أخذ بطريق الاحتيال، أو ايهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور، واما بالتصرف فى مال ثابت أو منقول ليس ملكا له ولا له حق التصرف فيه، وأما باتخاذ اسم كاذب أو صفه غير صحيحة.

أما من شرع فى النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة. ويجوز جعل الجانى فى حالة العود تحت ملاحظة الشرطة مدة سنة على الاقل وسنتين على الأكثر".