اتهامات لبوريس جونسون بعدم اتخاذ إجراءات كافية للتصدي لجرائم الانترنت

كتبت: نهال أبو السعود

أصر رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون على أن حكومته تأخذ الاحتيال عبر الإنترنت على محمل الجد، بعد أن فشل في إدراجه في إحصاءات الجريمة.

وتعرض رئيس الوزراء الأسبوع الماضي للهجوم من قبل هيئة رقابية لادعائه أن الجرائم انخفضت بنسبة 14%، وهذا صحيح فقط إذا تم استبعاد الاحتيال، وقد اتهمه السير كير ستارمر رئيس حزب العمل بـ "غض الطرف عن المحتالين" في أسئلة رئيس الوزراء.

وقال جونسون إن الحكومة "تكره الاحتيال عبر الإنترنت" وأنها تتصدى له، لكنه رفض دعوة من زعيم الحزب الديمقراطي الليبرالي السير إد ديفي إلى "تصحيح السجل الخاص بأرقام الجريمة والاعتذار".

وسأل رئيس الوزراء عما إذا كان هو ووزراؤه يتفهمون "الأذى" الذي يتسببون فيه بضحايا الاحتيال عندما "يكتبونهم من أرقام الجريمة ويرفضون الاحتيال باعتباره شيئًا لا يمر به الناس في حياتهم اليومية".

وصرحت السير إد إن جانيت ، وهي امرأة تبلغ من العمر 74 عام، أن محتالين سرقوا 25 ألف جنيه إسترليني

كانت جانيت واحدة من 69 ضحية معروفة لعملية احتيال شهدت مجرمين يسرقون 3.9 مليون جنيه إسترليني منذ عام 2018 - ولكن تم التحقيق في قضية واحدة فقط، وقال رئيس الوزراء إن السير إد "يعرف جيدًا أن هذه الحكومة تكره الاحتيال وتكره الاحتيال عبر الإنترنت".

وقال جونسون: "نحن نتعامل مع المحتالين من خلال مساعدة الناس على التقدم عندما يتلقون بريدًا إلكترونيًا، وعندما يتم خداعهم ، فنحن بالطبع نساعدهم بأي طريقة ممكنة.

في مناظرة مجلس العموم يوم الاثنين الماضي حول تقرير سو جراي حول إغلاق الحفلات في داونينج ستريت، قال جونسون إن الجريمة قد انخفضت بنسبة 14%، لكن هيئة الإحصاء البريطانية التابعة للرقابة قالت إن رئيس الوزراء "لم يوضح" الرقم يستبعد الاحتيال.

في تقريره الكامل، وجد مكتب الإحصاءات الوطنية زيادة بنسبة 14% في إجمالي الجرائم في العام المنتهي في سبتمبر 2021، مدفوعة بزيادة 47% في عمليات الاحتيال وإساءة استخدام الكمبيوتر، والتي ارتفعت أثناء الإغلاق.

لكن مكتب الإحصاءات الوطنية قال إن الجريمة باستثناء الاحتيال وسوء استخدام الكمبيوتر انخفضت بنسبة 14%، مدفوعة إلى حد كبير بانخفاض قدره 18% في جرائم السرقة.