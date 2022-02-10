إصابة 14 شخصًا فى حادث تصادم ميكروباص وسيارة نقل بالفيوم

الفيوم رباب الجالي

أصيب 14 مواطنًا بإصابات متفرقة في حادث تصادم بين سيارة نقل وأخري ميكروباص بطريق القاهرة أسيوط الغربي، وتم نقل المصابين لمستشفى الفيوم العام وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

كان اللواء ثروت المحلاوي، مدير أمن الفيوم تلقي إخطارا بوقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وأخري نقل أمام كافيتريا الأرزاق بالله اتجاه أسيوط، وعلي الفور انتقلت قوة أمنية و8 سيارات إسعاف إلى مكان الحادث، وتبين أن الحادث أسفر عن إصابة 14 مواطنًا تم نقلهم لقسم الاستقبال والطوارئ بمستشفي الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.